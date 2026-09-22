Minore straniero non accompagnato si presenta in Polizia: portato in struttura protetta. E’ successo a Legnano.

Minore straniero non accompagnato si presenta in Polizia: portato in struttura protetta

Si è presentato, da solo, al commissariato della Polizia di Stato di Legnano. Protagonista della storia è stato un 17enne egiziano, minore straniero non accompagnato, arrivato in città in questi giorni. Giunto in commissariato, sono state effettuate tutte le procedure per l’identificazione e, successivamente, il giovane è stato collocato in una struttura protetta, già esistente e attrezzata anche per il pernottamento.

I casi in città

Quest’ultimo caso evidenzia una situazione diversa rispetto al 2023, quando era emerso un allarme per l’arrivo di minori stranieri non accompagnati e per la mancanza di strutture disponibili; oggi infatti il territorio può contare su una maggiore organizzazione sul fronte dell’accoglienza. Da mesi non si registrano nuovi arrivi.

Dei tre minori seguiti allora, uno ha continuato a delinquere nonostante le opportunità che gli erano state offerte; uno si trova in Francia e lavora come imbianchino; il terzo sta continuando il suo percorso di integrazione sul nostro territorio.