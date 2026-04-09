“La risposta dell’assessore Lucente alla mia interrogazione sulla linea Milano-Mortara entra finalmente nel merito dei problemi e conferma un dato: qualcosa sta migliorando, ma non basta”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive e promotrice dell’interrogazione sulla linea Milano-Mortara.

Milano-Mortara, Scurati (Lega): “Miglioramenti sui guasti, ma servono interventi strutturali”

“Dai dati forniti emerge che nel 2025 le criticità attribuibili a Trenord sono diminuite di oltre il 50% rispetto al 2024, grazie anche a interventi organizzativi come il rafforzamento del presidio nei capolinea, la gestione dei materiali in modalità ‘parking’ e le azioni tecniche sulle flotte Vivalto e Caravaggio per migliorare l’affidabilità dei sistemi, in particolare porte e comunicazioni di bordo”.

“I livelli di puntualità possono ancora migliorare su alcune tratte e le criticità coinvolgono sia l’infrastruttura sia il servizio, confermando la necessità di proseguire con interventi coordinati e strutturali”.

“Importante anche il capitolo sulla stazione di Milano San Cristoforo, nodo strategico del sistema: sono previsti interventi di adeguamento dei marciapiedi, nuove scale, ascensori, pensiline e una riorganizzazione complessiva orientata all’intermodalità con la M4 e il trasporto pubblico locale. Un progetto rilevante, ma con tempi ancora troppo lunghi, visto che l’avvio dei lavori è previsto non prima del 2028”.

Il raddoppio della linea Albairate-Abbiategrasso

“Sul potenziamento della linea resta aperta la partita principale: il raddoppio della tratta Albairate-Abbiategrasso e gli interventi fino a Mortara. Regione Lombardia ha fatto e sta facendo la propria parte, ora è fondamentale che tutti gli enti coinvolti collaborino in modo concreto per arrivare a soluzioni efficaci e tempi certi. Parliamo di una linea fondamentale per migliaia di pendolari dell’Ovest milanese”.

“Ringrazio l’assessore Lucente per la risposta puntuale e per l’attenzione sul tema, che continuerò a seguire con la massima attenzione per garantire un servizio all’altezza dei cittadini lombardi”.