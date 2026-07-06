Milano ha una nuova casa del ghiaccio, posato il primo pilone della Ice Arena

La struttura sarà pronta ad inizio ottobre. Il primo match casalingo dell’Hockey Club Milano è previsto per l’11 ottobre. Posa del primo pilone, nella mattinata di oggi, lunedì, della nuova Ice Arena la nuova casa degli sport del ghiaccio che sorgerà all’ingresso di Fiera Milano davanti a Porta Sud sul territorio di Rho-Pero.

L’avvio del cantiere per la realizzazione della nuova casa dello Sport alla presenza delle autorità

L’avvio del cantiere per la realizzazione della nuova casa dello Sport è avvenuta alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e il Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Andrea Gios insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e dei partner del progetto. Tra i presenti anche Riccardo Lorello, bronzo nel pattinaggio di velocità sui 5mila metri ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, di casa a Rho, l’amministratore delegato di Fiera Milano Francesco Conci e l’assessore allo Sport del Comune di Rho Alessandra Borghetti.

L’impianto accoglierà competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey e pattinaggio

Una tendostruttura di 5.190 metri quadrati, per una superficie complessiva interessata dall’intervento di 7.800 metri quadrati, dotata di area di riscaldamento pre-gara, 8 spogliatoi per gli atleti da circa 30 metri quadrati ciascuno e sistemi di ultima generazione per il trattamento dell’aria e la deumidificazione. L’impianto accoglierà competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey e pattinaggio di figura ma anche corsi di avviamento delle discipline appena citate e dello short track, con una intensa sinergia con le scuole del territorio. Aperta anche la possibilità di organizzare tornei di curling così come di eventi e spettacoli on ice.

Entro fine agosto sarà completata la struttura portante e la posa del telo della tendostruttura

Entro fine agosto sarà completata la struttura portante e la posa del telo della tendostruttura per consentire gli allestimenti degli interni della Fiera Ice Arena. Nel mese di settembre, prenderanno forma le tribune, gli impianti di illuminazione e condizionamento e nelle ultime settimane, verrà attivato il sistema refrigerante per la formazione del ghiaccio della pista. La progressione dei lavori ha come obiettivo consentire l’avvio delle attività sportive del Milano Hockey Club secondo il calendario programmato, che prevede il primo match casalingo il 10 o 11 ottobre prossimo.

Giovanni Bozzetti: “A ottobre la prima partita a novembre 2027 il campionato del mondo di hockey femminile”

A poco più di tre mesi dalla presentazione del progetto, la posa del primo pilastro segna il passaggio dalla progettazione alla realizzazione della Fiera Ice Arena. L’interesse che il progetto sta già suscitando, dal Campionato del Mondo di hockey femminile nel 2027 alle numerose richieste di utilizzo dell’impianto, conferma che stiamo rispondendo a un’esigenza reale del territorio e creando nuove opportunità per lo sport e per il quartiere fieristico – ha affermato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano

Il presidente federale Andrea Gios un investimento sul futuro degli sport del ghiaccio italiani

Il nuovo centro federale del ghiaccio di Rho Fiera rappresenta molto più di un’infrastruttura sportiva: è un investimento sul futuro degli sport del ghiaccio italiani e una delle più significative eredità permanenti che i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 lasceranno al nostro Paese – ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

“Fontana: La Fiera Ice Arena ospiterà le partite di hockey, ma soprattutto offrirà a bambini e ragazzi uno spazio adeguato per allenarsi”

L’avvio dei lavori della Fiera Ice Arena rappresenta un passaggio particolarmente significativo, che dimostra come l’eredità di Milano Cortina 2026 possa evolvere e generare opportunità ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste. La Fiera Ice Arena ospiterà le partite di hockey, ma soprattutto offrirà a bambini e ragazzi uno spazio adeguato per allenarsi e avvicinarsi a una disciplina che ha conquistato l’interesse e l’apprezzamento di un pubblico sempre più ampio – ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

Sala: Grazie a questa struttura potremo offrire uno spazio nuovo e adeguato ad accogliere chi ama praticare e seguire queste discipline

Con l’apertura del cantiere della Fiera Ice Arena – afferma il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – prende forma una delle eredità tangibili di Milano Cortina 2026. L’entusiasmo e l’energia con cui sono state seguite le gare di pattinaggio, di hockey e para ice hockey durante i Giochi invernali hanno messo in luce la grande passione che Milano ha per gli sport del ghiaccio. Grazie a questa struttura temporanea nell’area della fiera, potremo offrire uno spazio nuovo e adeguato ad accogliere chi ama praticare e seguire queste discipline nel nostro territorio”