Milano avrà un palazzetto del ghiaccio, sarà costruito a Rho Fiera

La città di Milano e quelle di Rho e Pero avranno un palazzetto del ghiaccio. Sarà questa l’eredità delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A rivelarlo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti.

Da ottobre un impianto temporaneo poi nel giro di 2-3 anni una casa del ghiaccio definitiva

Dal prossimo mese di ottobre all’interno dei padiglioni fieristici sarà pronto un impianto temporaneo dedicato all’hockey su ghiaccio ma anche al pattinaggio individuale Ed è già in corso la valutazione per la realizzazione di un impianto definitivo, la cui sede è ancora da individuare, che potrà essere pronto entro 2 – 3 anni. Milano avrà quindi una casa del ghiaccio.

Il presidente Fontana: A rafforzare questa decisione l’entusiasmo dimostrato in occasione delle gare olimpiche

“Siamo tutti convinti – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – che una città come Milano non possa essere priva di una struttura per gli sport del ghiaccio. A rafforzare questa convinzione c’è stato anche l’entusiasmo straordinario dimostrato dai milanesi durante i test event e in occasione delle gare che si stanno svolgendo nelle diverse sedi. Per questo abbiamo ritenuto opportuno valutare, come prima soluzione, l’utilizzo o la valorizzazione di uno degli impianti realizzati nell’area di Fiera Milano, che stanno riscuotendo grande successo e sono stati molto apprezzati dal pubblico. Ciò che è certo è che, dal punto di vista politico e sportivo, c’è una convinzione condivisa: Milano deve tornare ad avere un impianto dedicato agli sport del ghiaccio. Parliamo di discipline molto amate, che ci hanno regalato grandi soddisfazioni anche durante queste Olimpiadi”.

Soddisfatto anche il primo cittadino di Milano Beppe Sala

“L’hockey sul ghiaccio non è una cosa nuova per Milano – ha detto Sala – ci sono squadre che hanno fatto la storia. Ma al di là dell’agonismo, delle medaglie di questi giorni, significa dare l’opportunità a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti, di poter divertirsi praticando uno sport che, durante queste Olimpiadi, ha riscosso un grande successo di pubblico. L’idea, dunque, è nata da questo: con il presidente Fontana abbiamo chiesto al presidente Bozzetti di studiare il modo di far rimanere un impianto per gli sport del ghiaccio a Milano”.

Il presidente di Fiera Milano Giovanni Bozzetti “E’ una giornata importante per la Lombardia”

“È una giornata importante per Milano e per la Lombardia – ha aggiunto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti –. Siamo abituati a celebrare le medaglie degli atleti, ma oggi possiamo dire di aver conquistato una ‘medaglia’ anche come sistema territoriale. Vogliamo offrire ai nostri giovani la possibilità di sognare e vincere nuove medaglie, mettendo a loro disposizione una struttura adeguata. Lavoreremo in sinergia con le istituzioni e con il mondo delle imprese”.