"No decision without us", Nessuna decisione senza di noi. Questo il tema della campagna di COORDOWN per la Giornata Mondiale per le persone con Sindrome di Down del 2025, che verrà presentato mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 21,00, a LA TELA, Osteria Sociale del Buon Essere di Rescaldina, tema scelto appositamente pensando al progetto ‘European Self-Advocates’ che l’Associazione Team Down porta avanti ormai da tempo.

Mercoledì 2 aprile alla Tela l'evento Coordown

Il progetto è nato grazie alla collaborazione di nove associazioni europee membri del gruppo ‘EU for Trisomy 21’, tra cui Team Down, e con il co-finanziamento dell’UE, e si è concretizzato nella realizzazione di un corso di formazione mirato ad aiutare persone con disabilità intellettive a imparare a parlare per sé stesse. Il corso si è svolto in quattro lezioni, per un totale di oltre 12 ore, toccando argomenti presenti sotto il CRPD (convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità). I giovani adulti che hanno accettato questa sfida hanno imparato ad essere proattivi, a parlare e difendere sé stessi, a fare le proprie scelte in autonomia e a presentare un proprio discorso davanti ai ‘decision makers’.

Alla fine del 2024 i tredici giovani che hanno partecipato, hanno completato il corso e ricevuto il diploma di “European self-advocates”:

“Siamo veramente orgogliosi di questo gruppo di ragazzi e degli importanti traguardi che hanno raggiunto” dice Eunice Gordon, presidente di Team Down, “e quindi mercoledì 2 Aprile alle ore 21:00 presso l’Osteria la Tela di Rescaldina, diamo la possibilità ai tredici self-advocate di farsi conoscere davanti ad un pubblico importante; di parlare di loro stessi, degli obbiettivi che hanno raggiunto e dei cambiamenti che vorrebbero vedere.”

I giovani di team Down

Condurrà la serata la dr.ssa Emanuela Bossi, farmacista di Busto e presidente di Mai Paura che ha sempre sostenuto le associazioni del territorio e i giovani di Team Down.

Team Down, attiva come gruppo informale dal 2006 e fondata come associazione nel 2018, da sempre cerca opportunità per i giovani con disabilità per aiutarli a crescere e sviluppare tutte le capacità e le skills che servono per integrarsi nelle loro comunità e nel mondo che li circonda. Alcuni self-advocates che hanno seguito la formazione con il duo Martina Bellegotti (Trainer self-advocate con sindrome di Down) e Sara Faggiana (trainer, psicologa e insegnante di sostegno) avranno la possibilità di rappresentare l’Italia al parlamento europeo a Bruxelles nel mese di maggio dove si parlerà del nuovo progetto europeo di consolidamento del pilot project e altre iniziative per rafforzare una rete di collaborazione europea iniziata con EU For Trisomy 21.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Eunice Gordon, presidente dell’Associazione Team Down al 338 391 0390