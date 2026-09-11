Maxi impianto fotovoltaico a Nerviano, via alla raccolta firme per il no.

Maxi impianto fotovoltaico, via alla raccolta firme per il no

Via alla raccolta firme per fermare l’arrivo del maxi impianto fotovoltaico a Nerviano. La struttura dovrebbe insediarsi sui terreni agricoli di via Marzorati (zona Bergamina) ma la vicenda ha visto schierarsi sempre più persone e forze politiche verso il no (il Comune sta lottando per portare a casa un progetto alternativo). E domani, sabato 12 settembre 2026, via alla raccolta firme per bloccare il progetto.

La raccolta firme

La petizione per dire no a questo progetto è stata promossa dal Partito Democratico di Nerviano, che aveva lanciato la proposta il 14 agosto 2026, quando era emersa la notizia, ed è stata condivisa da altre realtà politiche e sociali nervianesi: oltre al Pd, sono tra i promotori Lega Salvini, GIN-Con Nerviano, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Scossa Civica, Pro Loco, Bicinstrada. L’appuntamento per la raccolta firme a tutela della Bergamina è, dalle 9 alle 12, in piazza della Vittoria a Nerviano.