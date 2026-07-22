Manu Chao chiude in bellezza il “Rugby Sound 2026”: grande festa all’Isola del Castello di Legnano.

Manu Chao chiude in bellezza il “Rugby Sound 2026”

E’ stato Manu Chao, la sera di ieri, martedì 21 luglio 2026, a chiudere in bellezza l’edizione 2026 del Rugby Sound, il famoso festival di musica dal vivo che anche quest’anno ha infiammato l’Isola del Castello di Legnano, come sempre organizzato dal Rugby Parabiago e da Shining Production. In scaletta brani celebri quali “Me Gustas Tu”, “Bongo Bong” e molti altri. E poi l’attualità: il cantante ha ricordato il G8 di Genova a 25 anni di distanza, ha ricordato Carlo Giuliani e sventolato la bandiera della Palestina all’urlo di “Palestina Libera”.

(Foto by Rugby Sound):