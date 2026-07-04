Madame emoziona il pubblico del “Rugby Sound 2026” all’Isola del Castello di Legnano.

Madama emoziona il pubblico del “Rugby Sound 2026”

Un concerto all’insegna della riflessione e dell’intimità. E’ stato quello che ieri sera, venerdì 3 luglio 2026, Madame ha regalato al pubblico del “Rugby Sound 2026” accorso in gran numero per vedere l’artista. In scaletta brani del nuovo album “Disincanto”, che tanto successo di pubblico e di critica sta raccogliendo, e canzoni degli anni passati. Come sempre, particolare e speciale il rapporto con i fan: durante lo show è stato proposto, come sempre, il “confessionale” con il pubblico dove in silenzio, mano alzata, ognuno ha potuto raccontare a tutti i presenti un segreto finora mai svelato a nessuno.

Qui le foto (by Rugby Sound):

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Stasera la festa degli anni ’90

Oggi, sabato 4 luglio, torna il live show anni ’90 più grande d’Italia: dalle 21.30 sul palco arriverà infatti “Voglio tornare negli anni 90- Il festival”.