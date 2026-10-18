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L’ultimatum del sindaco di Turbigo: “Stop a schiamazzi e degrado in Piazza Madonna della Luna”. Trovati anche droga e un machete.

L’ultimatum del sindaco: “Stop a schiamazzi e degrado in Piazza Madonna della Luna”

“La pazienza è finita”. Così parla il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi che lancia un ultimatum a quanti fanno schiamazzi e creano degrado in Piazza Madonna della luna.

“Proprio questa settimana abbiamo incontrato alcuni dei ragazzi che si ritrovano puntualmente proprio in quell’area, per ribadire loro ancora una volta che così non va bene e che è finito il tempo delle parole e delle mediazioni – afferma duramente il sindaco – Chi sbaglierà, pagherà come previsto dalla legge e anche duramente. Piazza Madonna della Luna deve tornare ad essere un luogo per tutti, per le famiglie, per i giovani, per chi vuole trascorrere qualche ora di relax. E coloro che abitano lì attorno devono poter stare e vivere tranquilli”.

I controlli

E non si fermano i controlli: “Con la Polizia Locale stiamo continuando a monitorare la zona (nei giorni scorsi è stata rinvenuta della sostanza stupefacente e sono stati segnalati alcuni assuntori; oltre al ritrovamento anche di un machete) e i servizi di controllo verranno ulteriormente intensificati” annuncia Allevi.

Per quanti insomma vogliano proseguire con comportamenti errati, l’avviso del sindaco e della Polizia Locale è arrivato.