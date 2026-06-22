Lotta all’abbandono di rifiuti: il Comune di Rescaldina ha già fatto 80 multe.

Lotta all’abbandono di rifiuti: il Comune ha già fatto 80 multe

L’Amministrazione comunale di Rescaldina ha intensificato i controlli per il contrasto all’illecito conferimento e smaltimento dei rifiuti. Se nell’anno 2025 sono stati elevati 120 verbali per le infrazioni al regolamento di igiene urbana, nel solo primo quadrimestre di quest’anno ne sono stati elevati ben 80.

Ciò è stato possibile grazie all’attività preziosa degli accertatori ambientali di Ala Legnano-Linea Aemme e alla conseguente attività sanzionatoria operata dalla nostra Polizia Locale.

La soddisfazione degli assessori

“L’attività proseguirà per contrastare soprattutto l’abbandono illeciti dei rifiuti nel centro urbano per tutelarne il decoro e nelle strade confinanti il nostro Comune – affermano l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo e quello ai Lavori pubblici e Igiene urbana Matteo Moschetto – Parallelamente all’attività sanzionatoria continuano le attività di sensibilizzazione che vengono svolte negli istituti comprensivi del paese con i progetti in collaborazione con Ala ‘Puliamo il mondo’ e ‘Differenzia di +’ perché confidiamo che i giovani possano a loro volta sensibilizzare gli adulti di loro riferimento”.