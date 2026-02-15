«Lo Steccone diventi la casa degli universitari»

«Rho può giocare un ruolo strategico sullo studentato pubblico in vista dell’arrivo a Mind dell’Università Statale. L’area dell’ex magazzino ferroviario “Steccone”, di proprietà comunale e a pochi passi dalla stazione, rappresenta un’opportunità unica per realizzare lo studentato pubblico a canoni calmierati, con 250–300 posti letto, spazi per lo studio, coworking, servizi collettivi e una nuova piazza pubblica integrata con mobilità sostenibile».

A pronunciare queste parole, dopo il convegno svoltosi in Comune, Mario Pittella segretario cittadino di Rifondazione Comunista.

«La posizione strategica dello Steccone, a 4 minuti da Mind e Fieramilano e 20 minuti dal centro di Milano, garantisce collegamenti efficienti e costi inferiori rispetto al mercato milanese – prosegue Pittella – L’intervento è già compatibile con il Documento di Piano del Comune di Rho, riducendo tempi e complessità burocratiche, e permetterebbe di aumentare in modo significativo l’offerta di posti letto pubblici, sostenere studenti, dottorandi e giovani ricercatori, valorizzare e mettere in sicurezza una parte della città oggi degradata migliorandone l’aspetto urbano e la vivibilità, rafforzare il ruolo di Rho come città universitaria e accrescere la qualità urbana e la sicurezza nell’area della stazione».