Litiga con la madre, poi con l’auto sfonda il portone: arrestato ad Arluno.

Litiga con la madre, poi con l’auto sfonda il portone

Litiga con la madre, poi con l’auto sfonda il portone. Serata da alta tensione quella di venerdì 10 luglio 2026 ad Arluno. E’ qui che un 44enne, al termine di una lite originata dall’aver chiesto soldi per la droga alla madre, è sceso in cortile: qui è salito sulla sua auto, ha sfondato il portone di casa per poi andare a urtare l’auto della madre stessa.

L’arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, allertati dal vicinato. L’uomo, che era appunto un assuntore di droga, si è mostrato agitato. E’ stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e per maltrattamenti in famiglia oltre che per danneggiamento.