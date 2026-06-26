«Lilla in Villa» nel giardino di Villa Burba. Una cena benefica a sostegno dell’Associazione Ilfilolilla che si occupa di disturbi alimentari. Una cena sotto le stelle in programma venerdì 3 luglio a Villa Burba a sostegno dell’associazione Ilfilolilla Aps – Ets, realtà nata per iniziativa di genitori che hanno vissuto in famiglia l’esperienza di un disturbo della nutrizione e dell’alimentazione.

Informazione e orientamento in collaborazione con professionisti del settore

«Nel nostro operare – spiegano i rappresentanti dell’associazione – mettiamo al centro l’esperienza concreta: quella di chi ha vissuto in prima persona, all’interno della propria famiglia, la complessità dei disturbi alimentari. Proprio per questo, il nostro intervento unisce prossimità umana e rigore nell’informazione e nell’orientamento, in collaborazione con professionisti del settore»

Gruppo nato nel 2018 per offrire ascolto, comprensione e supporto a chi affronta il problema dei disturbi alimentari

Il gruppo è nato nel 2018 per offrire ascolto, comprensione e supporto a chi affronta questa realtà, è un punto di riferimento importante per non sentirsi da soli. I soci sono presenti in diverse regioni italiane e operano per offrire ascolto, orientamento e sostegno a chi si trova ad affrontare un percorso complesso, spesso caratterizzato da solitudine e incertezza.

Prenotazioni entro martedì 30 giugno al 392-1758872

La cena, che si avvale della collaborazione di alcuni sponsor locali, prevede una quota di partecipazione pari a 50 euro. Le prenotazioni vanno segnalate entro il 30 giugno al numero 392-1758872, oppure scrivendo ad angissimone@me.com. Nel corso della serata è previsto un accompagnamento musicale grazie alla presenza della pianista Sonia Vettorato.