Licenziati dopo 20 anni, il dramma di 60 dipendenti della ditta Fiege

Licenziati dopo 20 anni. Il dramma dei 60 operai della Cooperativa Adriatica che lavorano ormai da decenni all’interno della Fiege società Logistica con sede a Lainate.

Denunciamo con forza una palese discriminazione sindacale

«Vogliamo denunciare con forza quella che riteniamo una palese discriminazione sindacale. Nonostante la presenza dei sindacati Uil e Si Cobas, quest’ultimo è stato sistematicamente escluso dai tavoli di trattativa, non considerando nemmeno la nostra preposta – affermano i lavoratori – Inoltre il sindacalista Gino Orsini non ha potuto partecipare alle riunioni mandando avanti solo i rappresentanti sindacali.» Lavoratori della Cooperativa Adriatica delusi dall’accordo verbale siglato nella giornata di martedì tra i responsabili della Fiege e la Uil.

Siamo stati messi davanti a un bivio: firmare delle conciliazioni tombali o restare a mani vuote

«Siamo stati messi davanti a un bivio: firmare delle conciliazioni tombali o restare a mani vuote – affermano i lavoratori – Riteniamo che l’’accordo sia insufficiente rispetto agli anni di anzianità maturati. Questo accordo è un atto di forza che calpesta la nostra dignità. Non siamo disposti ad accettare passivamente questo destino. Siamo attualmente in sciopero e presidiamo davanti alla direzione della Fiege di lainate. Resteremo qui a manifestare il nostro dissenso finché non otterremo il rispetto e il riconoscimento economico che meritiamo dopo una vita spesa in questo magazzino. Non chiediamo privilegi, chiediamo giustizia e dignità. Chiediamo che le istituzioni non ci voltino le spalle.»