Lega: «Dopo lo sgombero del centro Leoncavallo ora tocca alla Fornace»

Un’interrogazione parlamentare e un’interrogazione al Consiglio comunale di Rho per chiedere lo sgombero del centro sociale Sos Fornace dall’area di via Risorgimento.

Promotori delle interrogazioni l’onorevole Fabrizio Cecchetti e il consigliere comunale Christian Colombo

Promotori delle interrogazioni l’onorevole segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati Fabrizio Cecchetti e il consigliere comunale Christian Colombo, entrambi della Lega. Dopo l’Eni, legittimo proprietario dell’edificio, anche la politica locale rhodense si muove per cercare di far uscire i ragazzi del Centro Sociale dallo stabile, un capannone precedentemente lasciato in stato d’abbandono, che l’associazione occupa dal 2018.

L’area occupata abusivamente deve essere sgomberata e restituita al suo legittimo proprietario

«L’area occupata abusivamente in via Risorgimento, nota come “La Fornace”, deve essere sgomberata senza indugio e restituita alla collettività e al suo legittimo proprietario. La tolleranza verso palesi violazioni della legge è finita – Spiegano nel loro comunicato, citando il recente caso del centro sociale Leoncavallo a Milano – Il cuore della questione è semplice: da una parte c’è una proprietà privata, quella di Eni, che ha giustamente presentato una nuova istanza di sequestro preventivo, dall’altra c’è un’occupazione illegale che si protrae da troppo tempo. Per anni questa situazione ha rappresentato un affronto a tutti i cittadini onesti, alle regole della convivenza civile e al sacro diritto di proprietà. Le deliranti dichiarazioni degli occupanti, che minacciano di resistere, suonano come un’inaccettabile sfida allo Stato – continuano – Nessuno può sentirsi al di sopra della legge, gestendo spazi non propri come se fossero feudi personali, alla faccia di tutte le associazioni e i gruppi che invece rispettano le regole

“L’esempio del Leoncavallo ha dimostrato che con la volontà politica si possono ripristinare ordine e legalità”

L’esempio del Leoncavallo ha dimostrato che con la volontà politica si possono ripristinare ordine e legalità. Vigileremo affinché anche per la Fornace si agisca con la massima celerità e determinazione» L’idea di aiutare nella ricerca di una sede permanente e legale non convince però il carroccio: “Sia chiaro – concludono – non accetteremo che si ripeta quanto accaduto a Milano, dove la Giunta Sala ha dato priorità alla ricerca di una nuova casa per il centro sociale. Sarebbe un vero schiaffo ai tanti cittadini senza casa e un premio all’illegalità. La Lega sarà sempre in prima linea per difendere i diritti dei cittadini e per garantire che la legge sia uguale per tutti, senza zone franche per nessuno».