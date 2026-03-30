Nella palestra di Albiate sono scese in pedana le più piccole del livello LD: Agnese Fornara, Allieva 2, che raggiunge la 10^ posizione in classifica, con il 1° posto nastro e il 6° al cerchio

Le atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate sono state le protagoniste di due intensi fine settimana di gare per i livelli LD e LE, i più alti del settore Silver, ottenendo ottime posizioni in classifica, grazie anche al positivo lavoro svolto sulla componente artistica degli esercizi.

Le Ginnaste Skill protagoniste nel fine settimana di gare

Nella palestra di Albiate sono scese in pedana le più piccole del livello LD: Agnese Fornara, Allieva 2, che raggiunge la 10^ posizione in classifica, con il 1° posto nastro e il 6° al cerchio.

Nelle Allieve 3 arriva il primo podio con Marta Zoia, che sale sul terzo gradino, con il 1° posto alla palla e il 7° al cerchio.

Sofia Splendore, Allieva 4, raggiunge l’11^ posizione, con il 3° posto al cerchio e il 4° alle clavette.

È la volta delle atlete più grandi ed esperte, che competono in una categoria molto agguerrita, ed è subito podio con Emma Parini, Senior 1, che ottiene il titolo di Vice Campionessa Regionale, con il 1° posto al nastro e il 6° alla palla.

Un altro successo arriva tra le Senior 2, Rachele Monaco sale sul secondo gradino ottenendo il titolo di Vice Campionessa Regionale con il 1° posto alla fune e il 2° al nastro, seguita in 5^ posizione dalla compagna di squadra Carolina Cappellotto, 2° posto al cerchio e 5° alle clavette.

Nella palestra di Madignano si è svolta invece la competizione del livello LE, l’ultimo livello prima del Gold, in cui si sono nuovamente distinte le atlete della società, con ottime prestazioni.

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Le altre categorie in gara

Nella categoria Junior 2 scendono in pedana Carlotta Barile, che ottiene la 7^ posizione in classifica con il 6° posto al cerchio e 7° alle clavette, seguita da Sara Usai in 13^ posizione, con il 1° posto alla palla e l’11° al cerchio.

Melania Cortesi Lauria, Senior 1, ottiene la 5^ posizione in classifica, con il 2° posto al cerchio e il 7° alle clavette.

Nelle Senior 2, ad un soffio dal podio, si classifica in 4^ posizione in classifica Noemi Turchetti, 2° posto alle clavette e 4° alla palla, seguita in 5^ posizione dall’omonima compagna di squadra Noemi Liardo, 1° posto alla fune, 8° posto alle clavette.

Si torna in palestra cariche di energia ed esperienza, con l’obiettivo di brillare nelle prossime competizioni.