Lavori urgenti sull’impianto idrico, chiude la scuola primaria di San Vittore Olona.

Lavori urgenti sull’impianto idrico, chiude la scuola primaria

Lavori urgenti sull’impianto idrico, chiude la scuola Carducci di San Vittore Olona. Così come disposto dalla dirigenza e Comune, è arrivata la comunicazione ufficiale: domani, venerdì 24 aprile 2026, la struttura di via don Magni “resterà chiusa per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di ripristino dell’impianto idrico e dei locali”. E ancora: “Nella stessa giornata non sarà pertanto garantito il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Si informa inoltre che il servizio di pre e post scuola non sarà attivo”.