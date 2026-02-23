Lavori straordinari per sistemare le aree cani

Nuovi interventi in due aree cani della città di Rho. I cartelli di cantiere saranno posizionati già oggi, lunedì 23 febbraio, ma i lavori partiranno giovedì 26, meteo permettendo. Sono opere previste all’interno dell’appalto “Lavori di manutenzione straordinaria aree cani e interventi vari di arredo urbano anno 2025”.

L’area cani di via Togliatti a Mazzo verrà chiusa, ne sorgerà una nuova in via Nazario Sauro sempre a Mazzo

L’area cani di via Togliatti chiude definitivamente è verrà smantellata e il terreno rimarrà accessibile come parco pubblico. Dal 26 febbraio verrà demolita la recinzione e l’area non sarà più fruibile per far sgambare gli animali domestici. Poco lontano, sempre nella frazione di Mazzo, verrà realizzata ex novo una nuova area cani nell’area verde di via Nazario Sauro. I lavori richiederanno circa un mese di tempo.

Opere per riqualificare l’area di via Don Mazzolari nel quartiere San Paolo

Nello stesso periodo, si procederà alla demolizione della recinzione dell’area sita in via Don Mazzolari, che sarà rinnovata e dotata di una nuova recinzione. In questo caso il divieto di utilizzo sarà in vigore fino al termine del cantiere.

Il Comune: “Ci scusiamo per i disagi e chiediamo ai proprietari di cani di pazientare fino alla realizzazione delle aree”

Chiediamo ai cittadini proprietari di cani di prestare attenzione alle novità e di pazientare fino alla completa realizzazione del nuovo assetto, utilizzando nel frattempo altri spazi disponibili sul territorio cittadino. Ci scusiamo per i disagi.