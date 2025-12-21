Lavori non conclusi, slitta il trasferimento nella nuova scuola di Terrazzano

La nuova sede della scuola primaria “Sante Zennaro” di Terrazzano di Rho è ormai quasi pronta, ma non sarà possibile, come comunicato in precedenza, garantire il trasloco durante le vacanze di Natale. Ci sono ancora alcuni lavori in corso ed è necessario attendere i primi mesi del 2026.

L’assessore Brognoli ha avvisato del ritardo la preside, i docenti e i genitori degli alunni

Nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli, che segue il progetto di realizzazione del nuovo edificio, e l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi hanno prima informato la Preside Sandra Moroni, la preside reggente Lidia Di Cuia e la responsabile di plesso poi hanno dato la notizia ai genitori degli alunni.

Insieme agli assessori, all’incontro con i genitori anche il sindaco Andrea Orlandi

Oltre agli assessori, a incontrare i genitori era presente il Sindaco Andrea Orlandi. Gli amministratori comunali hanno ringraziato le docenti e i genitori che stanno collaborando attivamente all’imballaggio del materiale da trasferire nella nuova sede: potrebbe essere necessario, prima del trasloco, per qualche settimana, chiedere agli alunni di pranzare nelle aule, con la collaborazione di Sodexo che predisporrà al meglio il servizio. Nel frattempo, si continuerà a utilizzare per le lezioni di educazione fisica la palestra del centro sportivo Molinello di via Trecate.

L’assessore Paolo Bianchi: “Siamo sicuri che la nuova scuola sarà un luogo bello e desiderato”

“Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e perché, anche in una situazione di passaggio non ottimale, con il vostro lavoro state affiancando i ragazzi nel cammino didattico e di crescita. Siamo sicuri che la nuova scuola sarà un luogo bello e desiderato, con spazi accoglienti e funzionali. Continueremo nelle prossime settimane ad ascoltare tutte le necessità degli alunni, in dialogo costante con docenti e genitori. Provando a rispondere alle varie esigenze”, le parole dell’Assessore Paolo Bianchi.

La ditta incaricata dei lavori sta pagando la penale, la fine dei lavori era prevista per il 21 settembre

La data di ultimazione dei lavori era fissata al 21 settembre 2025. “Alla scadenza prevista, i lavori non risultavano conclusi. Da tale data l’impresa – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Emiliana Brognoli – sta proseguendo in regime di penale”.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

L’intervento è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La conclusione dei lavori (ivi compresa la demolizione) è prevista al 31 marzo 2026, con collaudo e rendicontazione dell’intervento entro il 30 giugno 2026. “Nonostante il ritardo accumulato, l’obiettivo condiviso è il rispetto delle scadenze previste, attraverso il costante presidio dell’Amministrazione e il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti – ha concluso Brognoli – L’Amministrazione comunale è consapevole del disagio causato dallo slittamento dei tempi e mantiene un presidio costante sull’andamento del cantiere. Ora obiettivo è completare le attività nel rispetto della sicurezza e della qualità dell’opera, accompagnare il trasferimento nella nuova scuola garantendo la continuità didattica, rispettare le indicazioni del finanziamento Pnrr”.