Laura Paris premiata dal Comune per le sue vittorie con la Nazionale

L’onorificenza civica del Comune di Rho a Laura Paris campionessa di Ginnastica Ritmica che ha fatto parte della Naziona Italiana vincendo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il 2 giugno Laura Paris non aveva potuto prendere parte al Teatro Civico alla cerimonia di consegna dell’onorificenza civica

Impegnata all’estero, il 2 giugno scorso Laura Paris non aveva potuto prendere parte al Teatro Civico alla cerimonia di consegna dell’onorificenza civica, nella sezione speciale dedicata ai Giochi Olimpici l’altra mattinata è stata ricevuta in Comune dal Sindaco Andrea Orlandi e dall’assessore allo Sport Alessandra Borghetti.

Per la carriera sportiva vissuta ai massimi livelli nella ginnastica ritmica. Dagli esordi con la Ginnastica Rho all’approdo in Nazionale

Il primo cittadino la ha donato la medaglia del Comune di Rho leggendo la seguente motivazione, riportata sulla pergamena«Per la carriera sportiva vissuta ai massimi livelli nella ginnastica ritmica. Dagli esordi con la Ginnastica Rho Cornaredo 1979, all’approdo in Nazionale nel 2016, al ruolo di capitana delle Farfalle Azzurre con cui ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Salita più volte sui più alti podi mondiali ed europei, nel 2025 ha ottenuto l’oro ai cinque nastri alla World Cup di ritmica»

Paris ha di recente abbandonato l’attività agonistica e sta ora collaborando con l’Aeronautica Militare

Alla cerimonia ha preso parte anche l’Assessora allo Sport Alessandra Borghetti , che ha ringraziato l’atleta rhodense per la sua professionale collaborazione alla realizzazione dei manifesti delle Settimane dello Sport 2026 e l’ha invitata a organizzare insieme nuovi eventi sportivi in città. Laura Paris, impegnata a terminare gli studi in Scienze della Comunicazione, ha di recente abbandonato l’attività agonistica e sta ora collaborando con l’Aeronautica Militare, nelle cui fila ha sempre gareggiato ai massimi livelli, per esibizioni di ginnastica ritmica sul territorio nazionale.