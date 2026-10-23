L’Asst Rhodense si aggiudica il Premio vaccinAzione 2026

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Importante riconoscimento per l’Asst Rhodense, che è stata insignita del Premio VaccinAzione 2026. Il premio è inserito nell’ambito del progetto VaccinAzione: un’opportunità di salute per i soggetti fragil, promosso dal gruppo di lavoro coordinato da Fondazione The Bridge in stretta collaborazione con l’Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.

L’Asst Rhodense si è distinta superando con successo la soglia di somministrazioni previste dal regolamento

L’Asst Rhodense si è distinta tra le strutture sanitarie della Lombardia superando con successo la soglia di somministrazioni previste dal regolamento in tutte le principali categorie oggetto di

valutazione. Il prestigioso traguardo è stato raggiunto a seguito dell’analisi rigorosa dei dati di somministrazione vaccinale registrati tra ottobre 2025 e marzo 2026.

“Riconoscimento che testimonia il lavoro straordinario svolto quotidianamente dai nostri operatori sanitari”

“Questo riconoscimento rappresenta una grande soddisfazione e testimonia il lavoro straordinario svolto quotidianamente dai nostri operatori sanitari e da tutti i servizi territoriali ed ospedalieri – afferma il Direttore Generale dell’Asst Rhodense, Marco Bosio – Raggiungere la soglia prevista in tutte le categorie individuate dimostra quanto la prevenzione sia per la nostra Azienda un pilastro fondamentale. Ringrazio di cuore tutti i professionisti che hanno reso possibile questo risultato con dedizione, competenza e spirito di squadra.

Conferita l’etichetta di riconoscimento ufficiale da esporre negli ambulatori

Ad integrazione di questo risultato, all’Asst Rhodense è stata conferita l’etichetta di riconoscimento ufficiale, un’attestazione di valore che verrà esposta all’interno di reparti e ambulatori per testimoniare quotidianamente l’impegno profuso nella promozione della tutela della salute, della prevenzione e dell’immunizzazione degli operatori, delle donne in gravidanza, dei neonati e dei pazienti fragili.