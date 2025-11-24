L’Asst Rhodense riceve il premio Lean Ideas per un progetto sul percorso chirurgico

All’Asst Rhodense il premio Lean Ideas che permette di migliorare il percorso chirurgico del paziente negli ospedali di Rho, Passirana e Garbagnate.

Il dottor Bosio: “Un riconoscimento che premia il lavoro dei nostri operatori, integrando ospedale con il territorio”

«Un riconoscimento che premia il lavoro dei nostri operatori, integrando ospedale con il territorio: ogni attore è parte di un unico sistema interconnesso. – spiega il direttore Generale Marco Bosio – A dimostrazione che stiamo procedendo sulla strada giusta per ottimizzare tempi e risorse e soprattutto garantire una qualità delle cure più efficace per i nostri pazienti.

Il progetto ha avuto anche un secondo premio come miglior idea progettuale

Un premio che inorgoglisce ma soprattutto gratifica gli sforzi dei vari professionisti coinvolti». Il tema di questa edizione, «One Health, One Value», mette al centro la visione di una sanità integrata, un cui l’efficienza dei processi e l’innovazione digitale si fondono per migliorare la qualità della cura e ottimizzare l’uso delle risorse. L’obiettivo è costruire un ecosistema sanitario più resiliente ed equo. Il progetto ha avuto anche un secondo premio come miglior idea progettuale nella programmazione e gestione delle risorse ospedaliere.