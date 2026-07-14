L’Asst Rhodense attiva Cold Spot per fronteggiare l’emergenza caldo

Un nuovo punto di assistenza territoriale dedicato all’assistenza delle persone fragili e vulnerabili durante il periodo estivo. L’Asst Rhodense attiva alla Casa di Comunità di Passirana Cold Spot per fronteggiare l’emergenza caldo e la riduzione degli accessi impropri ai Pronto Soccorso.

Servizio gestito da un’équipe multiprofessionale composta da medico e infermiere

Il servizio viene gestito da un’équipe multiprofessionale composta da medico e infermiere, che può effettuare una valutazione clinica e assistenziale ed eseguire gli accertamenti di primo livello previsti, intercettando situazioni a rischio e favorendo la presa in carico e il percorso di cura più appropriati.

Il Cold Spot è rivolto in particolare alle persone anziane, fragili e con condizioni di vulnerabilità che presentano sintomi correlati al caldo

Il Cold Spot è rivolto in particolare alle persone anziane, fragili e con condizioni di vulnerabilità che presentano sintomi correlati al caldo, ma che non necessitano di un accesso immediato al Pronto Soccorso. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una risposta tempestiva ai cittadini maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature, garantendo un ambiente climatizzato e sicuro, una valutazione clinica e assistenziale e, se necessario, il collegamento diretto con il Pronto Soccorso di riferimento.

Il servizio è attivo tutti i giorni con accesso diretto o previa chiamata al numero 116117

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, con accesso diretto o previa chiamata al numero 116117. Fondamentale anche la collaborazione dei Pua dell’ASST Rhodense con i servizi sociali comunali e con i Medici di Assistenza Primaria per individuare tempestivamente le persone più fragili e orientarle verso il Cold Spot prima dell’insorgenza di condizioni di malessere legate alle elevate temperature.