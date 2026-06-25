Ladri scappano con 25mila euro di attrezzature speciali: maxi furto in ditta a Inveruno.

Ladri scappano con 25mila euro di attrezzature speciali

Ancora ladri in azione all’interno di una ditta. E’ quanto successo nella notte di lunedì in un’azienda che si trova in Vicolo vicinale Robecchetto Malvaglio a Inveruno.

I malviventi hanno agito nella quiete del buio portandosi via un grosso bottino: dopo aver infatti forzato una porta antipanico laterale, si sono introdotti nella ditta dalla quale sono riusciti a portare via 25mila euro di attrezzature speciali per macchine utensili.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona così come i Varchi in entrata e uscita dai paesi. Un furto simile era successo un paio di settimane fa in una ditta di Buscate.