Ladri rubano il rame dal tetto della palestra: è successo a Nerviano.

Ladri rubano il rame dal tetto della palestra

Ladri rubano il rame dal tetto della palestra. E’ quanto successo nella notte di oggi, venerdì 4 settembre 2026, alla struttura di via Di Vittorio a Nerviano. I malviventi hanno agito nel buio, portandosi via parte della copertura della struttura e provocando un danno significativo. Il Comune è subito intervenuto e ha presentato denuncia alle autorità competenti. Sono, inoltre, in corso le verifiche sulle condizioni della copertura e dell’edificio per definire gli interventi necessari al ripristino e garantire la sicurezza della struttura.

L’amarezza del sindaco

“È un episodio grave, perché a essere danneggiato è un bene pubblico, destinato alle attività sportive e utilizzato ogni giorno dalla comunità – afferma il sindaco Daniela Colombo – L’Amministrazione comunale sta lavorando per ridurre al minimo i disagi e assicurare, per quanto possibile, la continuità delle attività che si svolgono all’interno della palestra”.