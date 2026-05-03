La zona della Grassina ora è più sicura

Mettere in sicurezza la zona di via Grassina e via Chiesa. Era questo uno dei progetti del sindaco Carmine Lavanga. Progetto che passo dopo passo sta arrivando al termine. «Stiamo andando avanti con le opere – spiega il primo cittadino poglianese – Nei giorni scorsi è stato ultimato il tratto di pista ciclabile che collega via Tasso con il centro sportivo comunale e di consegenza con il centro del paese, con gli altri percorsi protetti già esistenti.

Il sindaco Carmine Lavanga: “Un dosso tra via Grassina e via Tasso per far rallentare le auto”

Nelle scorse ore abbiamo ultimato anche la realizzazione degli asfalti in via Camillo Chiesa ed è stato ultimato il dosso sulla via Grassina all’altezza di via Tasso, questo per far rallentare le auto che dalla Provinciale 229 arrivano a tutta velocità fino all’incrocio con via Chiesa» Ma le opere non sono finite qui. «L’altro lavoro che sarà fatto nella zona nelle prossime settimane – prosegue il sindaco Carmine Lavanga – è quello riguardante la sostituzione degli impianti luminosi, saranno tolti, da via Chiesa e via Grassina e vecchi pali della luce in cemento che saranno sostituiti che nuovi pali e soprattutto nuove lampadine più potenti dal punto di vista dell’illuminazione»

Interventi che riguarderanno anche la zona del centro sportivo comunale

Interventi che riguarderanno anche la zona del centro sportivo comunale dove gli operai nei prossimi giorni provvederanno alla sistemazione dei marciapiedi e delle piante davanti all’ingresso del centro sportivo comunale. «Tutti interventi – spiega il sindaco Lavanga – decisi per mettere in sicurezza la zona della “Grassina”, un progetto importante che stiamo portando a termine» E in tema di piste ciclabili oggi dal centro di Pogliano, grazie alle opere compiute dall’amministrazione comunale si potrà arrivare in sicurezza, senza stare in strada, fino al centro di Rho. «Da via Grassina si potrà prendere la ciclabile di via Tasso e percorrerla fino all’intersezione di via Brodolini, in quel punto, un nuovo pezzo di percorso protetto permetterà di raggiungere il passaggio pedonale situato davanti all’ingresso laterale del Viridea e di conseguenza la pista ciclabile di Corso Europa a Rho»