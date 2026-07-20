DOMANI GRAN FINALE CON MANU CHAO

La “Zarro Night” e Il Pagante fanno ballare il “Rugby Sound”

Grande serata per il festival all'Isola del Castello; domani sera gran finale con il concerto di Manu Chao

La “Zarro Night” e Il Pagante fanno ballare il “Rugby Sound”

Legnano · 20/07/2026 alle 14:39

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La “Zarro Night” e Il Pagante fanno ballare il “Rugby Sound”: altra serata di festa al festival all’Isola del Castello di Legnano.

La “Zarro Night” e Il Pagante fanno ballare il “Rugby Sound”

La “Zarro Night” e Il Pagante fanno ballare il “Rugby Sound”. Grande successo la sera di sabato 18 luglio 2026 al festival all’Isola del Castello di Legnano. Poco prima dell’inizio dello show un temporale “rinfrescante” e poi via alla serata di festa: come sempre pubblico delle grandi occasioni per uno show che ha fatto letteralmente ballare tutti i presenti.

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rugby sound
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Gran finale con Manu Chan

Il gran finale del festival sarà domani, martedì, con il concerto di Manu Chao.

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