La vernice è finita…strisce pedonali fatte con i piedi

Un lavoro fatto con i piedi quello portato a termine nei giorni scorsi dalla ditta incaricata di rifare il manto stradale in via Diaz all’altezza dell’oratorio di San Giovanni.

Strisce pedonali fatte a metà

Non sappiamo se per mancanza di vernice oppure perché era “suonata la campanella” che avvisava gli operai della fine della giornata, la cosa certa, come riportato dalla fotografia è che le strisce pedonali sono state fatte a metà, quella sulla parte nuova di asfalto sono state disegnate mentre quelle dove l’asfalto non è stato rifatto sono rimaste sbiadite e poco visibili dagli automobilisti in transito nella zona

Passaggio pedonale utilizzato dai bambini

Strisce pedonali, quelle situate in via Diaz che vengono usate prevalentemente dai bambini, quelli che si recano ogni giorno alla scuola Paolo VI e quelli che si recano al catechismo o alle atività sportive dell’oratorio di San Giovanni

Un’opera d’arte che sta facendo ridere i rhodensi

La speranza adesso è che i rappresentanti dell’amministrazione comunale intervengano per far sistemare un lavoro fatto veramente con i piedi e magari non paghino con i soldi dei cittadini rhodensi quest’opera d’arte che in città sta facendo discutere, ma soprattutto ridere.