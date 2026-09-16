La storia di «Forma» in un libro grazie a Andrea Fulginiti e Valentina Ponzone

Da una boutique di Lainate a un libro. È questa la storia che due imprenditori lainatesi, Andrea Fulginiti e Valentina Ponzone, hanno deciso di raccontare non solo al pubblico del territorio, ma anche a chi, in tutta Italia, vorrà conoscere il loro percorso.

«Dove cambia tutto» il libro che racconta la storia di Forma

Si intitola «Dove cambia tutto» il libro che racconta la storia di Forma – La Boutique del Movimento, realtà nata a Lainate nel 2018. «Dopo oltre 20 anni di esperienza nel mondo del movimento e del personal training, abbiamo trasformato negli anni il lavoro quotidiano con le persone in un metodo e in una realtà che oggi abbiamo deciso di raccontare anche attraverso un libro – spiegano Andrea e Valentina –. Non tanto la semplice presentazione di una nuova pubblicazione, ma il percorso che c’è dietro: vent’anni di esperienza, una realtà nata e cresciuta sul territorio e un metodo costruito nel tempo, lavorando ogni giorno con le persone». Un libro che parte dal movimento per raccontare molto di più: persone, relazione, esperienza, organizzazione e una realtà professionale costruita a partire da una visione precisa.

“Raccontiamo cosa facciamo, perché lo facciamo e soprattutto cosa abbiamo visto funzionare concretamente nel rapporto con le persone”

«Nel libro raccontiamo cosa facciamo, perché lo facciamo e soprattutto cosa abbiamo visto funzionare concretamente nel rapporto con le persone». Il libro attraversa temi che vanno oltre il fitness: il valore della relazione, la capacità di creare un’esperienza coerente, il lavoro di squadra, la responsabilità professionale, la costruzione di un metodo e il modo in cui una visione può trasformarsi in una realtà concreta. «Raccontiamo il percorso di due professionisti che hanno scelto di condividere non soltanto ciò che fanno, ma soprattutto il ragionamento che sta dietro alle loro scelte e le condizioni che, nella loro esperienza, fanno funzionare un metodo – spiegano Andrea e Valentina –».

“Il Metodo Reale che permette alle persone di fare movimento”

Andrea Fulginiti, imprenditore e professionista del movimento, ha sviluppato nel suo percorso una visione nella quale allenamento, esperienza, relazione e organizzazione concorrono alla costruzione di un metodo concreto. Valentina Ponzone, professionista del movimento, ha contribuito alla costruzione della visione e della cultura della boutique, con particolare attenzione alla persona, alla qualità dell’esperienza e alla relazione. Il libro «Dove cambia tutto», scritto dai due imprenditori e professionisti del movimento che hanno costruito la propria attività a Lainate, è disponibile su Amazon. «Abbiamo deciso di mettere nero su bianco ciò che abbiamo imparato costruendo Forma giorno dopo giorno. Nel libro raccontiamo cosa facciamo, perché lo facciamo e soprattutto cosa abbiamo visto funzionare concretamente nel rapporto con le persone e perchè funziona il nostro Metodo Reale che permette alle persone di fare movimento ».