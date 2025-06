In RSA Leopardi a Parabiago, si è raggiunto un traguardo davvero straordinario: i 107 anni della signora Angela Bariola, Ospite della struttura dal 25 ottobre 2016.

La signora Angela festeggia 107 anni

Per festeggiare questo importante compleanno a tre cifre, RSA Leopardi ha organizzato una grande festa, tenutasi ieri, 26 giugno, a partire dalle ore 16: un pomeriggio ricco di emozione, musica e affetto, con la partecipazione degli Ospiti, del personale e dei familiari.

Ore indimenticabili, allietate dalla musica del duo “I Nuovi Girasoli” e arricchite da momenti di grande significato: a rendere omaggio alla signora Angela, anche il Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Adriana Nebuloni e il parroco di Villastanza, don Giorgio, che hanno voluto essere presenti per celebrare personalmente questo raro e importante traguardo, portando l’abbraccio simbolico dell’intera cittadinanza e della comunità religiosa.

Una dichiarazione dal cuore della struttura

«Un traguardo eccezionale, mai raggiunto prima nella nostra residenza, che commuove e riempie di gioia tutto il personale, i familiari, gli Ospiti e la comunità intera – raccontano da RSA Leopardi -. Angela è sempre stata una donna gentile e disponibile, con una parola buona per tutti. La sua dolcezza e il suo carattere sereno l’hanno resa, nel corso degli anni, una presenza sempre più amata da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. A dispetto dell’età, continua ancora oggi a partecipare con entusiasmo alle attività della RSA, con una lucidità e un'energia che sorprendono, ispirano e commuovono. Con la sua saggezza, la sua bontà d’animo e la sua forza, Angela rappresenta una memoria vivente del nostro passato e un esempio luminoso di umanità e di dignità. Il suo sorriso è un dono quotidiano per chi le sta accanto, che speriamo ci regali ancora per tanto tempo. Tutti noi le porgiamo i nostri più sinceri auguri per questo bellissimo traguardo e, con affetto e gratitudine, la abbracciamo e le auguriamo ancora tanti giorni sereni e colmi dell’affetto che merita.»

Un piccolo racconto sulla sig.ra Angela Bariola

Angela è un’Ospite storica della RSA milanese, dove è arrivata insieme alla sorella nel 2016. È una donna dinamica, curiosa, con una sorprendente voglia di vivere: a 107 anni legge ancora un libro a settimana, fa le parole crociate, dipinge con la sua collezione di “pastelli d’autore”, partecipa alle attività educative e realizza piccoli oggetti per il mercatino solidale della struttura.

Nata a Legnano da Pietro Bariola e Bianca Passoni, Angela ha vissuto tutta la vita con la sorella maggiore Armida, prima con i genitori e poi da sole, nella casa natale. Ha lavorato nell’amministrazione dell’azienda di famiglia e ha guidato l’auto fino a pochi anni fa.

Oltre alla pittura, ha sempre amato il cucito e la cucina, eredità delle sue radici piacentine. È molto legata ai suoi nipoti e bisnipoti, ai quali ha dedicato un affetto speciale, condividendo con la sorella ogni momento importante della loro crescita.

Le cure da parte della struttura

Angela e tutti gli Ospiti di RSA Leopardi, struttura del Gruppo La Villa, ricevono quotidianamente - da parte di fisioterapisti, OSS, medici, infermieri e animatori, e oltre alle attività assistenziali, sanitarie e riabilitative - una gamma di percorsi ricreativi pensati per garantire la salute e il benessere attivo di ogni persona, come i progetti intergenerazionali realizzati in collaborazione con le scuole primarie della città, il tutto all’interno di un ambiente protetto ed estremamente vitale, ricco di progetti speciali in grado di stimolare l’Ospite sotto il profilo motorio e relazionale, salvaguardando, o promuovendo, dove possibile, il recupero e il mantenimento dell’autonomia fisica e psichica.

Non ci resta che augurare ad Angela tutto il meglio che questa lunga vita ha ancora da offrire!