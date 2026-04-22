“La sicurezza rimane una priorità concreta e costante”: lo ribadisce il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale di San Vittore Olona Paolo Salmoiraghi.

“La sicurezza rimane una priorità concreta e costante”. Lo ha ribadito forte e chiaro Paolo Salmoiraghi, vicesindaco e assessore alla Polizia Locale di San Vittore Olona. Questa la sua risposta dopo che, nei giorni scorsi, la lista di minoranza Sanvittore SiCura aveva puntato il dito sull’operato della Giunta comunale in occasione del bilancio consuntivo 2025.

Ecco la risposta di Salmoiraghi:

“In merito alle dichiarazioni del Consigliere Sberna sulla gestione della sicurezza e della Polizia Locale nel Comune di San Vittore Olona, l’Amministrazione ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, al fine di restituire un quadro completo e aderente alla realtà dei fatti.

La sicurezza rappresenta una priorità concreta e costante dell’azione amministrativa. Contrariamente a quanto affermato, sono in corso interventi mirati sia sul piano organizzativo sia su quello operativo, con una programmazione che tiene conto delle

risorse disponibili e delle esigenze del territorio. Il ricorso a forme di collaborazione sovra comunale, lungi dall’essere un ‘ripiego’,

costituisce una scelta strategica prevista dalla normativa vigente e sempre più diffusa tra gli enti locali. Tali modalità consentono di ottimizzare le risorse, rafforzare la presenza sul territorio e garantire servizi più efficaci ed efficienti, in un’ottica di sistema e di

cooperazione istituzionale. E’ proprio in questa ottica che l’aggregazione tra i Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona ha partecipato al bando di Regione Lombardia per implementare il potenziamento degli strumenti operativi, riuscendo a cofinanziare l’acquisto di 2 foto trappole per il controllo del territorio. Parallelamente, l’Amministrazione sta lavorando con attenzione alla formazione del personale e alla valutazione di ulteriori investimenti compatibilmente con i vincoli di

bilancio. Si respinge pertanto l’idea di una mancanza di visione o di assunzione di responsabilità: l’azione amministrativa si fonda su scelte ponderate, sostenibili e orientate al miglioramento continuo dei servizi offerti alla cittadinanza.

Resta ferma la disponibilità al confronto costruttivo, nella convinzione che il tema della sicurezza debba essere affrontato con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, nell’interesse esclusivo della comunità”.