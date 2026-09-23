La piattaforma ecologica di via Sesia amplia i suoi orari

La piattaforma ecologica di via Sesia cambia i suoi orari ampliandoli per venire incontro alle necessità dei rhodensi. Una decisione presa da Aser, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti sul territorio dopo una valutazione dei flussi di accesso all’impianto.

Sia d’estate che d’inverno il sabato la piattaforma sarà aperta con orario continuato

Da lunedì prossimo, 28 settembre l’impianto seguirà i seguenti orari: Orario estivo in vigore fino all’ultimo sabato di ottobre, in concomitanza del periodo di vigenza dell’ora legale, aprile – ottobre, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al sabato orario continuato dalle 9 alle 18, la domenica apertura dalle 9 alle 13 Orario invernale in vigore fino all’ultimo sabato di marzo, in concomitanza del periodo di vigenza dell’ora solare novembre – marzo: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, al sabato orario continuato dalle 9 alle 17 la domenica dalle 9 alle 13

Ingresso alla piattaforma con la tessera sanitaria, essendo in regola con il pagamento della Tari

Tutti coloro che sono regolarmente iscritti alla Tari come utenze rhodensi possono recarsi in fondo a via Sesia, accedere alla piattaforma attraverso la propria tessera sanitaria che riporta il proprio codice fiscale e conferire i rifiuti che non vengono raccolti porta a porta. I servizi che prevedono prenotazioni o limitazioni sono indicati sul sito di ASER Spa. Una cartolina diffusa in questi giorni riporta il qr code attraverso cui si possono consultare gli elenchi dei rifiuti conferibili e scoprire tutti i servizi forniti.

L’assessore Giro: “Ampliamo gli orari per venire incontro ai rhodensi e fornire un servizio più comodo”

E’ stata realizzata un’attenta verifica dei flussi, in particolare per quanto riguarda i fine settimana, momenti in cui le persone hanno tempo di svuotare cantine o armadi – spiega l’Assessora all’Ecologia Valentina Giro – Cerchiamo di ampliare gli orari per venire incontro alle abitudini dei rhodensi e fornire un servizio più comodo. Richiamo, con l’occasione, il rispetto delle regole di conferimento, sia nei contenitori che si utilizzano a domicilio sia lungo le strade: è inaccettabile vedere sacchi di rifiuti fuori dai cestini o lungo strade periferiche. Alla piattaforma si può conferire di tutto, basta poco per rispettare le regole e garantire così il decoro della città