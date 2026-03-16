La nuova caserma dei Carabinieri al centro di via Greppi

Finalmente Pero avrà una nuova caserma dei Carabinieri. Sarà posizionata al primo piano del centro comunale di via Greppi

Dopo il trasferimento in Fiera i Carabinieri di Pero torneranno in paese

A comunicarlo, nelle scorse ore il sindaco Antonino Abbate: “il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha espresso parere preliminare favorevole alla ricollocazione, nel Comune di Pero, del presidio dell’Arma nella nuova sede individuata nell’intero primo piano dell’edificio comunale di via Greppi – afferma il primo cittadino Abbate – Il trasferimento presso Fiera Milano si era reso necessario a seguito della sopravvenuta inutilizzabilità della storica sede di via Pace, di proprietà privata. La proposta – prosegue il Sindaco – è stata sottoposta nei mesi scorsi dal Comune all’attenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri, e ha ottenuto il consenso dei vertici dell’Arma, che hanno riconosciuto l’impegno dell’Amministrazione e l’elevato valore strategico della nuova collocazione.

La nuova caserma dei Carabinieri sarà situata nel cuore del paese a due passi dalla Metropolitana

La sede individuata di via Greppi, si trova nel cuore della città, adiacente alla fermata della Metropolitana ed è caratterizzata da spazi ampi e funzionali, attualmente in gran parte inutilizzati e facilmente accessibili sia ai cittadini sia agli operatori della sicurezza. “La scelta – afferma il Sindaco Abbate – è stata attuata in piena conformità alle linee di mandato dell’attuale maggioranza, rappresenti un passo significativo per stabilizzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, migliorare la sicurezza urbana e garantire un servizio ancora più vicino alla comunità.

Nei prossimi mesi verranno avviati i lavori di adeguamento dei locali poi il trasferimento

Una volta ottenute le necessarie prescrizioni logistiche e di sicurezza dal Comando dei Carabinieri, nei prossimi mesi verranno avviati i lavori di adeguamento dei locali interni e dell’area esterna, necessari per accogliere in modo ottimale il personale dell’Arma e le attività operative della Stazione. Al termine degli interventi, si procederà con le operazioni di trasloco, con il trasferimento delle attrezzature di sicurezza e con l’insediamento definitivo dei militari nella nuova sede.

Le attività del centro di via Greppi proseguiranno regolarmente

“Esprimiamo soddisfazione per il risultato sin qui raggiunto – conclude il Sindaco Abbate – che attesta l’impegno nel collaborare con le istituzioni preposte alla sicurezza, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un territorio sempre più presidiato, vivibile e accogliente” Le attività sociali, ricreative e culturali del Centro Greppi continueranno regolarmente.