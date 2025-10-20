La Lega: Piste ciclabili in via Trento: «Un pericolo per ciclisti e automobilisti»

Le nuove piste ciclabili realizzate a Passirana sono un pericolo per ciclisti e automobilisti». A denunciare la situazione di pericolosità il gruppo della Lega tramite il consigliere comunale Christian Colombo.

Le corsie per le auto, sono talmente strette che il transito contemporaneo di due veicoli è di fatto impossibile

«Le corsie per le auto, a seguito del tracciamento di corsie rivolte ai ciclisti, sono state talmente strette che il transito contemporaneo di due veicoli è di fatto impossibile senza che uno dei due invada la corsia ciclabile. Questo avviene in un tratto di strada che collega la Strada Provinciale 300 a Passirana, caratterizzato peraltro da scarsa visibilità perché in prossimità di una curva a novanta gradi. Qui – sottolinea Colombo – si è creata una situazione paradossale in cui, nel tentativo di proteggere i ciclisti, li si espone a un pericolo ancora maggiore.»

Colombo: L’amministrazione ritiene che l’attuale configurazione abbia aumentato il grado di sicurezza?

Nell’interrogazione protocollata in Comune Colombo ha chiesto se l’amministrazione ritiene che l’attuale configurazione abbia realmente aumentato il grado di sicurezza del tratto stradale e se siano previsti ulteriori interventi per una sua efficace messa in sicurezza. «Ho chiesto se l’intenzione sia quella di replicare questo discusso modello di ciclabile anche in altre aree della città e, non da ultimo, si chiede di rendere noto l’ammontare del costo totale che i cittadini hanno sostenuto per questo intervento. Chiediamo trasparenza e, soprattutto, un ripensamento di queste corsie ciclabili,” conclude Colombo. “La sicurezza stradale è una priorità assoluta e non può essere sacrificata da soluzioni improvvisate e potenzialmente pericolose.»