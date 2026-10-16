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“La guerra e i diritti negati”, mostra di Emergency a Canegrate: in paese un medico di Gaza.

“La guerra e i diritti negati”: in paese un medico di Gaza

“La guerra e i diritti negati”. Questa il titolo della mostra fotografica che si potrà visitare da domani, sabato 17 ottobre 2026, fino al 31 ottobre 2026 nella biblioteca di Canegrate.

Un evento promosso da Emergency col patrocinio del Comune. L’esposizione racconta i progetti di Emergency a Gaza, in Ucraina, Afghanistan, Iraq, Sudan attraverso immagini di archivio e gli scatti di Laura Salvinelli, Stefanie Glinski, Carlotta Marruci, Giulio Piscitelli, Francesco Pistilli e Teba Sadi che hanno immortalato i gesti dei medici e infermieri, le visite ai pazienti, i luoghi e la bellezza come forma di cura.

L’inaugurazione sarà domani, sabato, alle 11, alla presenza di Irdi Memai, medico a Gaza.

