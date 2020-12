La Gold star posta sulla tomba della famiglia Rolla. La cerimonia è avvenuta sabato 12 dicembre al cimitero di Boffalora.

La Gold star, proveniente dalla American Legion di St Louis, Stati Uniti, è stata messa sulla tomba dei genitori di Emilio Rolla (erroneamente registrato come Rollo in America), un giovane boffalorese che nel 1913 emigrò negli Stati Uniti e in seguito si arruolò. Perse la vita per la Patria d’adozione, nell’ottobre del 1918, durante l’ultima decisiva e più sanguinosa battaglia della Prima Guerra Mondiale: l’offensiva della Mosa-Argonne, in Francia, dove è sepolto.

In memoria di Galliti

Una copia della Gold Star è stata consegnata ai parenti, a chi ha collaborato alle attività di ricerca storica e alla stampa. Onorificenza anche alla memoria di Antonio Galliti, ricercatore e appassionato di storia locale, scomparso pochi mesi fa: A ritirarla le figlie Stefania e Cristina. Antonio aveva collaborato con il gruppo di ricercatori de La Piarda di Boffalora e del Rotary di Magenta. Tante emozioni sulle note del silenzio militare e dell’Inno d’Italia. Presenti, tra gli altri, il numero uno del Rotary, Osvaldo Chiaramonte, e il sindaco Sabina Doniselli, oltre ai parenti di Rolla.

