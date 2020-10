Dagli Usa la medaglia al valore alla famiglia del soldato Rolla, grazie alla passione e alle ricerche storiche del Rotary Club di Magenta e de La Piarda.

Un eroe nato a Boffalora, Emilio Rolla, nel 1913 emigrò a Saint Louis e si arruolò nella Us Army. Mori’ nel 1918 negli Stati Uniti durante la battaglia Mosa-Argonne. Questa settimana il Governo Federale degli Stati Uniti d’America ha consegnato la medaglia al valore alla famiglia Rolla.

La vicenda del valoroso soldato boffalorese ricostruita dall’associazione La Piarda e dal Rotary

«Questa è la storia della dedizione di una sezione della American Legion per preservare un pezzo di storia di St.Louis che avrebbe potuto essere persa per sempre». Questo il fine della ricerca condotta da Angelo Ceriani dell’associazione storica «La Piarda», in collaborazione con Andrea Ranzini del Rotary Club di Magenta e del colonnello statunitense Angelo De Cecco della Us Army che sono riusciti a ricostruire la storia di un giovane soldato boffalorese, Emilio Rolla, emigrato e successivamente arruolato nell’esercito degli Stati Uniti dove fu ricordato da eroe dopo la sua morte, avvenuta il 23 ottobre 1918 durante la battaglia della Mosa- Argonne, l’ultimo combattimento degli Stati Uniti della Prima Guerra Mondiale. Fu assegnato alla Yankee Division dove partecipò, anche, alle battaglie della Marna e di Saint Mihiel. Oggi è sepolto in Francia, nel cimitero americano Romagne-sous-Montfaucon. Di lui, hanno spiegato Ceriani e Ranzini, non si sapeva nulla fino a qualche mese fa. E’ grazie alle minuziose ricerche condotte dai promotori dell’iniziativa, infatti, se oggi è possibile conoscere nel dettaglio la storia del soldato–eroe.

