Ad andarsene una figura chiave del mondo dello spettacolo locale dialettale e non solo; Enrico Cislaghi, 78 anni, attore pluripremiato con alle spalle una vita intera sul palco. Anche lui scomparso nella giornata di sabato ad Abbiategrasso.

La filodrammatica piange Enrico Cislaghi

Gli abbiatensi lo ricorderanno spesso al fianco del poeta Lucio Da Col, che con la sua chitarra lo accompagnava nelle serate strepitose serata dal profilo dialettali.

Era un punto fermo della compagnia Filodrammatica “La Maschera”, che nasce, come quasi tutte le filodrammatiche della zona, in ambito oratoriano. Sono state trovate testimonianze della sua presenza che risalgono al 1920, un’attività che prosegue fino ai nostri giorni.

Il ricordo dei colleghi della filodrammatica

Lo ricordano con affetto i colleghi della Filodrammatica: “Non c'è pace per la Filodrammatica "La Maschera". Enrico Cislaghi, attore pluripremiato con alle spalle una vita intera sul palco, ha deciso di raggiungere gli altri che sono "andati avanti" – si legge in una nota della compagnia - Un'altra grossa perdita per tutti noi che ci troviamo a dover fare i conti con l'ennesimo vuoto incolmabile. Averlo avuto con noi è stato un grande privilegio perchè Enrico era, per dirla alla Battiato, un "essere speciale". Speciale nel suo ottimismo, speciale nella sua generosità, speciale nella sua gentilezza e nei suoi modi sempre garbati uniti ad un'umiltà senza pari. Artista a tutto tondo, non solo ha fatto manbassa di ogni premio teatrale possibile, ma era anche un bravissimo musicista che accompagnava spesso, con la sua chitarra, l'amico Lucio Da Col. Enrico, nella sua semplicità, è stato davvero un vincente sul palco come nella vita. Un vincente non nel senso materiale del termine, ma semplicemente perché ha saputo amare profondamente ogni cosa che ha fatto , così come ha saputo amare senza misura tutte le persone che avevano un posto nel suo cuore .....e quando vivi offrendo amore e rispetto ti ritorna tutto. Sempre. Fino all'ultimo respiro. Quel che rimane della gloriosa compagnia si stringe alla moglie e ai figli con un abbraccio infinito”.

Le esequie di Enrico si sono svolte martedì mattina nella Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Addolorata e San Carlo di Castellazzo De Barzi.

A Febbraio la Filodrammatica aveva perso anche Onorina Cairati, 82 anni, vero perno e anima della compagnia teatrale.