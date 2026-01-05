La Befana del vigile torna in piazza per aiutare le famiglie in difficoltà

La Befana del vigile torna in piazza San Vittore per la gioia dei bambini e per una occasione di solidarietà. Domani, martedì 6 gennaio, dalle 10 alle 12.30, con l’immancabile cappellaccio e la sua magica scopa sarà presente nel cuore della città.

Per raccogliere pacchi dono che saranno poi distribuiti dalla Caritas cittadina alle famiglie bisognose

La Befana sarà affiancata dai volontari del Vespa Club, Protezione civile e agenti della Polizia Locale per raccogliere pacchi dono che saranno poi distribuiti dalla Caritas cittadina alle famiglie bisognose. Il Vespa Club, tempo permettendo, porterà alcuni modelli Vespa degli anni Cinquanta e Sessanta per chi vorrà scattarsi una foto e rievocare quei decenni.

Nei pacchi giochi, libri e materiale scolastico oppure prodotti per l’igiene e per la casa

Per comporre i pacchi si suggeriscono giochi, libri e materiale scolastico oppure prodotti per l’igiene e per la casa. Un modo per dare spensieratezza ai piccoli, sostenerli nel loro percorso di studi e garantire alle famiglie forniture che rappresentano costi consistenti nella spesa settimanale ma risultano essenziali. Il Comune fa appello alla generosità dei rhodensi che potranno dare un contributo con il loro pacco dono.

Una tradizione nata nel dopoguerra diffusa in molti comandi della polizia municipale nelle grandi città

La “Befana del Vigile” è stata una tradizione diffusa in molti comandi della polizia municipale nelle grandi città. Nata nel dopoguerra, per raccogliere generi alimentari e doni da distribuire ai bisognosi e allo stesso tempo per riconoscere l’impegno dei vigili al servizio della città, consisteva nel portare un regalo al vigile in pedana secondo le proprie disponibilità, generalmente alimentari.

Il vice sindaco Vergani: “Riproponiamo l’antica tradizione, pensando alle tante famiglie in difficoltà

“Riproponiamo l’antica tradizione, pensando alle tante famiglie che faticano a pensare doni per i propri bambini e che sono in difficoltà anche per fare la spesa – commenta il vicesindaco e assessore alla Partecipazione Maria Rita Vergani – Siamo certi che tanti rhodensi offriranno il loro contributo e ringraziamo chi contribuirà ad accogliere i doni nel cuore di Rho”.