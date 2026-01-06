La Befana del Vigile in piazza per aiutare le famiglie bisognose

Anche a Rho, come in diversi comuni del rhodense, in Piazza San Vittore, si è svolto nella mattinata di oggi il tradizionale appuntamento con la «Befana del Vigile». L’evento è stato organizzato dalla Polizia Locale in collaborazione con la Protezione Civile e il Vespa Club Rho.

Tanti i pacchi arrivati per le famiglie bisognose della città

L’iniziativa che unisce storia, tradizione e solidarietà, dove il fascino della divisa dei vigili e la simpatia della vecchina dai vestiti sgualciti hanno, come sempre, attratto e divertito grandi e piccoli.

L’entusiasmo di tantissime famiglie e bambini ha reso questa festività indimenticabile, dimostrando ancora una volta il valore delle nostre tradizioni e della nostra capacità di fare comunità. Un tempo si depositavano i doni accanto al cilindro in cui il Vigile Urbano regolava il traffico, con l’arrivo dei semafori l’importanza di questa tradizione perse un po’ il suo significato. Da qualche anno la Befana è ritornata con finalità di solidarietà umana, quella sincera e vera, manifestata con l’offerta di un qualunque alimento, o di un giocattolo, che, puntualmente viene destinato alla Caritas Cittadina, per le famiglie bisognose. Una iniziativa, quindi, importante che ha come obiettivo di fare la gioia dei bambini e famiglie più fragili.

Polizia Locale, Protezione Civile, Vespa Club e Caritas in prima linea

Tra i partecipanti all’evento svoltosi a Rho il Sindaco Andrea Orlandi, il prevosto Monsignor Norberto Donghi, gli assessori: Maria Rita Vergani e Paolo Bianchi, i Consiglieri Comunali: Giuseppe Caronni, Uberto Re e Christian Colombo, per la Regione Lombardia il Consigliere Carlo Borghetti, per la Caritas Claudio Masseroni, il Presidente del Vespa Club Valerio Paparazzo e la Protezione civile dal Vice Comandante Gianni Zucchetti e dalla coordinatrice Enrica Ceppattelli. «Liniziativa della Befana del Vigile, nata negli anni 50/’60, che abbiamo ripreso per raccogliere alimentari e giocattoli per aiutare le famiglie bisognose, oggi tanti cittadini e molti bambini hanno portano i pacchi per aiutare le famiglie della nostra città – ha commentato il vice sindaco Maria Rita Vergani – Un grazie alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e il Vespa Club Rho, che già all’inizio degli anni Cinquanta era presente, e le foto esposte lo testimoniano».

Monsignor Norberto Donghi: “L’Epifania è la festa dei doni grazie alle associazioni che aiutano i bisognosi”

Un pensiero anche da Monsignor Donghi: «L’Epifania è la festa dei doni, i magi offrono oro incenso e mirra ed è bello che questo concetto sia ripreso anche nella solidarietà, nella carità attraverso le associazioni che oggi nuovamente si fanno prossime verso i bisogni delle persone più povere un ringraziamento di cuore è un segno di stima».