Knights, nuova stagione all’insegna della continuità: ecco tutte le novità sulla squadra di basket di Legnano.

Knights, nuova stagione all’insegna della continuità

Conferenza stampa di inizio stagione alla Soevis Arena per i Knights, che si presentano alla stampa con il presidente Marco Tajana, il GM Maurizio Basilico, il DS Roberto Gentile e il capo allenatore Paolo Piazza.

Il presidente Tajana ha aperto la conferenza stampa con un saluto ai giornalisti e agli sponsor presenti, prima di parlare delle emozioni che accompagnano sempre l’inizio di una nuova stagione, ormai da oltre 20 anni vissuti alla guida del Legnano Basket.

Proprio la continuità è uno degli elementi che caratterizzano la società biancorossa: continuità delle persone che lavorano per il club, unite da uno spirito sempre positivo e da una grande passione.

Continuità anche dal punto di vista tecnico, con la riconferma in toto dello staff e di metà della squadra, con diversi elementi ormai al terzo o quarto anno a Legnano.

Gli appuntamenti

Parola poi a Maurizio Basilico per la presentazione dell’intera prima squadra, partendo dallo staff medico, passando per quello tecnico e arrivando infine ai giocatori, veri protagonisti delle stagioni dei Knights.

È toccato poi a Roberto Gentile parlare del prestagione del Legnano Basket, tra amichevoli e tornei, che inizierà proprio sabato 29 agosto 2026 al Knights Palace, alle 18.30, contro la Pallacanestro Pavia.

Finale dedicato alle prime impressioni sulla squadra di coach Paolo Piazza e alle domande rivolte al tecnico di Lesmo, al quarto anno sulla panchina dei Knights. Piazza ha sottolineato il forte legame con la società e come, proprio nell’ultima estate, abbia trovato un rinnovato feeling nella costruzione della squadra e nella condivisione degli obiettivi stagionali.