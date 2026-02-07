«Io sono Giada e non mi arrendo» agli atti di bullismo

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si celebra oggi, sabato, 7 febbraio, l’amministrazione comunale di Rho ha organizzato, domenica 1 febbraio l’incontro con la campionessa paralimpica di danza sportiva Giada Canino

Il libro «Bulldown. Storia di Giada» racconta la sua storia

Ventenne con la Sindrome di Down Giada ha presentato il libro «Bulldown. Storia di Giada» Il libro, scritto da Claudia Conidi Ridola racconta la vita della 20enne campionessa di danza. Gli attori di E-Motivo Teatro, Nico, Alessandro e Roberta, hanno letto brani tratti dal libro, in cui è Giada stessa a raccontare la propria vita fin da quando era nella pancia della mamma. “Quando sentii i medici parlare di Trisomia 21, mamma scoppiò a piangere. Dissero che era meglio farmi implodere lì, ma ero io e così dovevo essere, come Dio mi aveva voluto. E poi avevo voglia di nuotare nel mare della vita. Quando sono nata, mamma sapeva di amore, papà ripeteva «vedrai che sarà tutto bellissimo». Per me era meraviglioso”, recita il testo.

Mi scrivevano scimmia, mongoloide handicappata, i miei genitori mi hanno insegnato che chiedere aiuto è un atto di coraggio

Una passione quella per la danza nata a scuola. «La danza è la mia voce, qualcuno ha provato a fermarla. Mi scriveva scimmia, mongoloide, handicappata. Mi sentivo fragile e sbagliata, i miei genitori mi hanno insegnato che chiedere aiuto è un atto di coraggio, però il bullismo ti resta addosso e ancora oggi ricevo parole brutte. Ma io sono Giada e non mi arrendo»

E’ diventata testimonial di Regione Lombardia contro il bullismo

Giada ha vinto 117 medaglie e ha dato prova in sala delle sue abilità. E’ diventata testimonial di Regione Lombardia contro il bullismo.