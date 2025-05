Investito da un camion, muore un 54enne in monopattino

Un uomo di 54 anni a bordo di un monopattino è stato investito e ucciso questo pomeriggio, 15 maggio 2025, in via Risorgimento a Rho.

Uomo in monopattino deceduto dopo essere stato investito da un camion

Incidente mortale intorno alle 17 in via Risorgimento a Mazzo di Rho: un uomo in monopattino è stato investito da un camion. Per lui, un cittadino egiziano residente a Rho, non c'è stato nulla da fare: nonostante avesse il casco, l'uomo è rimasto schiacciato dal peso del mezzo.

Sul posto i soccorsi della Misericordia di Arese e l'elisoccorso, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto la Polizia locale di Rho e la Polizia di stato che stanno eseguendo i rilievi del caso per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

Trasportato in ospedale per controlli anche il 54enne alla guida del camion.