Intrecci chiude il negozio equo-solidale di Rho, per la riapertura si spera in un’altra cooperativa

«Grazie a tutti i clienti che in questi 27 anni sono stati con noi». Un grosso cartello all’esterno del negozio di via De Amicis per ringraziare chi, da sempre, ha acquistato prodotti alla bottega del mondo Luigi Cozzi di Rho, «la Bottega del Mondo» come tutti la chiamavano.

Una storia lunga, partita nel 1998 grazie alla Cooperativa Cielo

Una lunga storia iniziata nel 1998 grazie alla Cooperativa Cielo i giovani dei gruppi missionari di Rho, si lasciarono entusiasmare da un nuovo modo di intendere il commercio, non più a rischio di sfruttamento, ma equo-solidale: ogni prodotto ha una storia e chi lo produce è più tutelato.

Il primo negozio in Cardinale Ferrari poi Porta Ronca e via De Amicis

Il primo negozio aprì in via Cardinal Ferrari con il presidente Luigi Cozzi e alcuni volontari. Nel 2004 un salto imprenditoriale: il negozio si sposta in via Porta Ronca e assume una persona part time in appoggio agli storici volontari. Nel 2014 lo spostamento ancora un po’ più in centro, in via de Amicis, rispondendo ad un invito del parroco don Vegezzi di entrare nel progetto «culture in serra» fortemente voluto da don Giampaolo Citterio in collaborazione con la cooperativa Intrecci.

Oltre a prodotti equo solidali provenienti dal mondo si vendono prodotti delle cooperative sociali della zona

Oltre a prodotti equo solidali provenienti dal mondo si vendono prodotti delle cooperative sociali della nostra zona, prodotti siciliani di «Libera terra» (associati a Libera) e prodotti provenienti dalle case circondariali. Un anno dopo lo spostamento viene presa la sofferta decisione di non avere più un dipendente e continuare solo con i volontari, e nel 2017 la Cooperativa Intrecci sostituisce la Cooperativa Cielo nella gestione della bottega.

Si cerca una nuova cooperativa che possa gestire il negozio, il mese di febbraio sarà decisivo

Il gruppo volontari dell’Associazione Cielo si occupa da sempre della gestione pratica della vendita, sensibilizzazione sul territorio e del rapporto con i clienti. Ora la bottega dopo 27 anni è a un altro punto di svolta: chiusa al pubblico da sabato 31 gennaio. Intrecci è in trattativa per poter passare a una nuova cooperativa e, in questo modo poter riaprire a breve. Il mese di febbraio sarà decisivo.