Inseguita e scippata da due ragazzi in motorino: è successo a Buscate.

Inseguita e scippata da due ragazzi in motorino

Momenti di grande paura a Buscate. Una donna in bici, avvicinata da due ragazzi in motorino che molto probabilmente la stava seguendo da un po’. E che all’improvviso hanno cercato prima di rubarle lo zaino che aveva nel cestino della bicicletta, poi le hanno strappato via la catenina che aveva al collo facendola cadere a terra. Momenti di paura quelli che si sono vissuti la sera di martedì 1 settembre 2026, verso le 20, vicino a piazza Baracca. La donna, come detto, è caduta a terra. Ha reagito subito riuscendo a riprendersi tutto, tranne il ciondolo in oro che è rimasto nelle mani dei malviventi, che sono fuggiti. Alcuni passanti, vista la scena, hanno allertato il 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri.