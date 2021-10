san vittore olona

Nulla di grave per i due conducenti

Incidente con ribaltamento tra due auto. Sono due le persone coinvolte nel sinistro che questo pomeriggio, 25 ottobre, alle 16,30 circa, si è verificato a San Vittore Olona all'incrocio tra via Roma e via Piave.

Incidente tra due auto: una vettura si ribalta

L'emergenza è scattata con la massima urgenza, codice rosso, due le vittime dell'incidente di questo pomeriggio, un uomo di 62 anni e una donna di 66, per cui è stato chiesto l'intervento del 118. Ancora da stabilire la dinamica dello scontro tra le vetture (una Suzuki ed una Ford), impatto che ha causato il ribaltamento di una delle due (la Ford). Non preoccupano le condizioni delle persone coinvolte.

I soccorsi

Sul posto l'ambulanza dalla Croce Rossa di Legnano, ad aiutare nelle operazioni di messa in sicurezza e rilievi anche i Vigili del fuoco e carabinieri di Legnano. Una grossa paura per i due conducenti ma nessuna ferita grave. Le due vittime sono state portate all'ospedale in codice verde.