Inaugurata la nuova sede Spi-Cgil: “Spazio sociale aperto a tutti”

Inaugurata la nuova sede Spi-Cgil a San Vittore Olona: “Spazio sociale aperto a tutti”.

Inaugurata la nuova sede Spi-Cgil in paese

Taglio del nastro per la nuova sede dello Spi-Cgil di San Vittore Olona: lo sportello del sindacato pensionati si trova ora in Corso Sempione 191 (ex vicolo asilo), con nuovi locali a disposizione, a lato dell’asilo delle suore.

Non si ferma così l’attività del sindacato che in paese aveva trovato spazio, dal 1946 al 1986 in via Magenta, stessa via in cui è stato dal 1986 al 1997 per poi trovare casa dal 1998 al 2025 al Circolo Bel Sit di via Roma che l’anno scorso ha cessato la sua attività.

La nuova sede è stata intitolata alla memoria di Silvano Attieri, storico e attivissimo volontario.

L’intervento delle autorità

“Ringrazio tutti i Compagni che mi hanno preceduto per aver tenuto in vita la sede, che intitoliamo ad Attieri, uomo che ha speso parte della sua vita per lo Spi e grande trascinatore verso i volontari” le parole introduttive di Walter Losa, segretario di Lega Spi Ticino Olona.

“Quella dello Spi è una presenza qualificata con il centro fiscale, patronato e tutela previdenziale – ha ricordato Umberto Colombo, segretario generale Spi Ticino Olona – Il nostro è soprattutto uno sportello sociale a tutela dei diritti dei cittadini che hanno bisogni, anche non solo sindacali. E ricordiamoci che questa è anche una sede della Cgil: qui vengono tutelati non solo i pensionati ma tutti i lavoratori. E importante è il nostro ruolo di negoziazione sociale con i Comuni. Insomma, vogliamo essere la ‘casa’ dei pensionati e dei cittadini”.

Presente anche Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona, che ricordato come “la sede sarà uno spazio vivo e punto di riferimento per le persone in cerca di diritti”, il segretario generale Spi Lombardia Daniele Gazzoli, “saremo vicini alle persone con attenzione offrendo un apposito spazio”, e il segretario organizzativo Spi nazionale Stefano Landini, “siamo sempre più radicati nei territori, venire ascoltati è la cosa più importante da fare con i cittadini”.

Presente anche il sindaco Marco Zerboni (al suo fianco il vice Paolo Salmoiraghi): “Condividiamo il fatto che la cosa più importante da fare in una comunità sia quella di ascoltare – ha detto il primo cittadino – Condividiamo il ruolo sociale di questo spazio e il farsi da tramite per i bisogni”.