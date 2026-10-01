Inaugurata la nuova sala dell’Auditorium

Nella scia di una costante attenzione alla passione dei rhodensi per il cinema e alla volontà di garantire una struttura viva e funzionante a disposizione dei cinefili, l’Amministrazione Comunale di Rho insieme con Barz and Hippo ha inaugurato la riqualificata Sala Rossa dell’Auditorium comunale di via Meda la “casa del cinema” della città.

Un investimento complessivo di quasi 400mila euro

Un investimento complessivo di quasi 400mila euro ha permesso di sostituire pavimento, schermo, impianti audio, poltrone e illuminazione, per rendere più accogliente la sala e poter contare su proiezioni di migliore qualità. La disposizione delle sedie è cambiata, per favorire la visione, e tra una fila e l’altra lo spazio è allargato rispetto al passato.

L’assessore Giro: “Qui sono nate amicizie, amori, nuove famiglie, qui la comunità si ritrova”

“Questo è uno spazio importante per la nostra comunità, ci passano decine di migliaia di persone all’anno, dai bambini delle scuole dell’infanzia fino al pubblico di adulti e anziani. Quando ai primi di agosto hanno iniziato a smontare le sedie, faceva impressione pensare a quante persone si fossero sedute lì sopra in 40 anni e quante emozioni si fossero vissute in questa sala. Perché qui la comunità si ritrova, sono nati al cineforum amicizie, amori, nuove famiglie.

Grazie al Comune ma anche a Barz and Hippo

Il grazie è andato a Barz and Hippo, società fondata da Paola Corti e Monica Naldi, e al suo desiderio di impegnarsi ancora di più per il territorio. A rappresentare la società Marco Molteni, Francesco Zucchetti e Giulia Zucchetti.

Il Sindaco Orlandi “Questi spazi sono il cuore della comunità”

Prima del taglio del nastro il Sindaco Andrea Orlandi ha ringraziato anche il personale comunale e l’assessora ai Lavori Pubblici Emiliana Brognoli per il lavoro fatto. “Questi spazi sono cuore della comunità da sempre. Qui sono radicati ricordi degli spettacoli affrontati da ragazzi con la scuola o con varie associazioni. E’ anche luogo dell’anima e di silenzi e riflessioni. Oggi lo riconsegniamo più comodo, anche se quelle poltrone sfondate facevano parte della storia della sala. Anche i tecnici potranno contare su tante novità per i proiettori e in sala regia.” Dopo il brindisi nell’atrio, la proiezione del film “NAZA” con 260 spettatori. Il film è in programma anche oggi, 1 ottobre, alle 17 e alle 21