Siamo agli sgoccioli, tra poche settimane inizieranno i lavori di riqualificazione del santuario della Madonna Addolorata e di San Bernardo per il quale il Comune di Mesero ha ottenuto un finanziamento governativo di 1 milione e 600mila euro.

In partenza i lavori di restyling del Santuario della Madonna Addolorata

Un risultato che un anno fa, quando il Comune aveva centrato la vittoria del bando borghi (unico Comune in tutta la provincia di Milano), aveva fatto esultare di gioia il primo cittadino Davide Garavaglia. È stato proprio il sindaco a spiegare che i lavori sono in via di partenza.

«Trattandosi di fondi del Pnrr i tempi sono stretti e soprattutto calendarizzati, quindi bisogna rispettare le scadenze - spiega il sindaco - L’intervento dovrebbe partire nel corso del mese di ottobre o al più tardi a novembre».

Il primo cittadino ha spiegato che in questo anno, dall’ottenimento del finanziamento, il lavoro per il Comune è stato molto per riuscire a preparare nel dettaglio questo progetto.

«Abbiamo effettuato inizialmente gli affidamenti per le varie progettazioni di questo intervento che si compongono non solo di interventi artistici come il restauro degli affreschi del ‘600 e del ‘700 oltre delle vetrate, ma anche degli interventi dal punto di vista strutturale visto che verrà installato un nuovo impianto di riscaldamento moderno ed efficiente, il recupero delle salette laterali che al momento versano in stato di abbandono ed un nuovo impianto di illuminazione che valorizzerà i tesori e le bellezze del nostro santuario».

Le tempistiche

Una volta completata la progettazione di tutti gli interventi nel dettaglio, il Comune ha messo insieme il tutto creando un solo ed unico progetto che è stato messo a gara. La procedura di affidamento è stata così completata ed è stato individuato il soggetto che si occuperà di realizzare l’intervento.

«La gara è terminata e sono in corso proprio in questi giorni tutte le procedure burocratiche per la firma dei contratti - prosegue il primo cittadino - Queste procedure dovrebbero concludersi nel giro di qualche settimana e, come detto, i lavori veri e propri partiranno tra ottobre e novembre. In tutto il cantiere proseguirà per circa due anni e mezzo e dovrebbe concludersi quindi a metà del 2025, ma di sicuro entro il 2026».

Un grande progetto dunque per il quale il sindaco continua a sprizzare di gioia e con orgoglio rivendica la paternità di questo risultato: