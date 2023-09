Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 settembre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 16 e domenica 17 settembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

SAN GIORGIO SU LEGNANO: Mostra di modellismo statico

Riflettori puntati sugli «artisti della riproduzione». Il Circolo socio culturale hobbisti di San Giorgio su Legnano propone infatti una mostra di modellismo statico nel proprio laboratorio di piazza 4 Novembre 7 (all’interno del palazzo comunale). L’esposizione, promossa in collaborazione con Ipms (International plastic modeller’s society) Legnano e con il patrocinio del Comune, sarà aperta venerdì 15, sabato 16 e lunedì 18 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

LEGNANO: StraLegnanese by night e StraLegnanese kids

Tutto pronto per la StraLegnanese by night, «la corsa podistica serale non competitiva più bella dell’anno», come la definiscono gli organizzatori dell’Us Legnanese 1913.

Il 30 aprile era stata l’edizione diurna della StraLegnanese a dare il benvenuto alla nuova stagione sportiva e ora, con questo nuovo appuntamento previsto per oggi, venerdì, i rossoneri di via Quadrio vogliono salutare l’estate con una serata di sport condiviso con la città di Legnano.

Il percorso di 7 chilometri attraverserà il centro cittadino, con partenza e arrivo in viale Pietro Toselli all’altezza del Castello di Legnano. La partenza è prevista intorno alle 20 e l’arrivo dovrà avvenire entro le 22. Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo, è possibile partecipare con passeggini, ma sono vietati biciclette, monopattini o altri veicoli similari.

Previsti anche due percorsi dedicati ai più piccoli di 400 e 800 metri da percorrere all’Isola del Castello. La StraLegnanese kids è dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni ed è gratuita (l’iscrizione dovrà essere effettuata da una persona esercente la patria potestà).

Gli iscritti hanno già superato quota mille. Chi non l’ha già fatto online, oggi, venerdì, potrà iscriversi dalle 14.30 alle 19 alla segreteria allestita nel piazzale antistante il Castello (pagamento solo in contanti).

LEGNANO: Mostra filatelica in Famiglia Legnanese

Alle 15.30 di sabato 16 settembre verrà inaugurata nella sede della Famiglia Legnanese (Villa Jucker, viale Matteotti 3) la 37esima Mostra sociale dell’Associazione Filatelica Legnanese. Sarà attivato, come da tradizione, lo speciale ufficio postale dotato di annullo figurato. Esso rappresenta il timbro in dotazione all'antica stazione di posta a cavalli che percorreva l’attuale tracciato della strada del Sempione nel 19° secolo. Siamo agli albori della filatelia, infatti dopo l’uscita del “Penny Black” nel 1840 in Inghilterra, tutte le nazioni si doteranno del nuovo strumento: il francobollo. Il Lombardo Veneto, ad esempio, vedrà la prima emissione l’1 giugno 1850. In esposizione sia i francobolli degli Antichi Stati, sia gli annulli, a cominciare dal famoso “Legnanello”. Non possono mancare le cartoline dedicate alle nostre mostre a partire dalla prima del 1956 ad oggi. Orari: sabato 16 settembre dalle 15.30 alle 19.30, domenica 17 settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, lunedì 18 settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Come consuetudine sono state predisposte due cartoline celebrative a tiratura limitata.

CASTANO PRIMO: Castano celebra lo sport

L’attesa è finita, e l’appuntamento ormai dietro l’angolo. Il riferimento è all’edizione 2023 della Festa dello sport, la manifestazione che si pone quale vetrina per mettere in risalto le associazioni sportive del territorio e che si svolgerà domani pomeriggio nelle piazze Mazzini e Ardizzone. Dalla pallavolo al calcio, dal basket al Karate, è lunga la lista delle società coinvolte nell’appuntamento che scandisce la ripresa delle attività. Un’occasione di festa, per coloro che gravitano attorno alle realtà sportive castanesi, ma anche conoscenza, perché i curiosi avranno la possibilità di porgere domande sulle varie discipline a chi pratica queste ultime. Il programma prevede, alle 17, l’inaugurazione della targa commemorativa di «Castano Comune europeo dello sport», che verrà ospitata proprio nella piazza centrale del paese. La cerimonia del taglio del nastro durerà circa mezz’ora. Al termine è prevista la partenza vera e propria delle attività sportive. Una serata che si prepara a coniugare la voglia di fare sport con l’intrattenimento. A tal proposito sarà Davide Daccò a presentare questo appuntamento. Anche il gusto non verrà trascurato. Chi prenderà parte all’evento potrà infatti fruire del servizio di ristoro a cura dell’Associazione Noi come voi onlus insieme al Giliberti team.

LEGNANO: "Mattoncini a Palazzo": Lego al Leone da Perego

Dagli ambienti naturali al Castello, dai paesaggi lunari agli scorci urbani: sono soltanto alcune delle costruzioni in mattoncini Lego che saranno in mostra domani e dopodomani, sabato e domenica, nelle sale a piano terra di Palazzo Leone da Perego. «Mattoncini a Palazzo», organizzato da Il Mattoncino eventi e dalla Famiglia Legnanese in collaborazione con il Comune di Legnano, è il terzo evento espositivo in città di costruzioni con i mattoncini Lego dopo i successi di pubblico registrati a Villa Jucker e al Castello visconteo.

Oltre ai diorami, nella due giorni di «Mattoncini a Palazzo», per i bambini sarà presente un’area gioco nel cortile della Sala Ratti a cura di Parma Bricks che, in caso di pioggia, sarà spostata all’interno del Leone da Perego, la mostra fotografica «Allegoria» di Antonio Jemma, scatti still life che riprendono in primo piano gli omini della Lego in ambienti naturali o urbani diversi e, alle 15.30 di sabato nella Sala Pagani, la conferenza di Lorenzo Battaglieri dal titolo «Lego e autismo», sull’utilizzo dei mattoncini come strumento didattico delle materie Stem e a scopo terapeutico.

In previsione dell’alta affluenza di pubblico, l’ingresso a «Mattoncini a Palazzo» avverrà esclusivamente da corso Magenta (cortile Sala Ratti). L’esposizione sarà a orario continuato per entrambi i giorni dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero.

LEGNANO: Le foto di Carlo Mari a Palazzo Leone da Perego

A Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10) prosegue la mostra «Carlo Mari. Io Milano tra gli appunti di una vita fotografica». Un sorvolo in cento scatti sulla carriera del fotografo legnanese, dai reportage in Africa alle pubblicità con Belen, con una straordinaria e toccante testimonianza storica della Milano «sospesa» dell'aprile 2020, quando, nel momento del lockdown dovuto alla pandemia, tutto si è fermato. iLa mostra sarà allestita fino all’1 ottobre e sarà aperta tutti i sabati e le domeniche, con un’apertura straordinaria nel pomeriggio di venerdì 22 settembre. Gli orari: sabato 16 e domenica 17 dalle 10 alle 19, venerdì 22 dalle 16 alle 20, sabato 23 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 22, domenica 24 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato 30 e domenica 1 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.

LEGNANO: Amici di Sonia in festa al Parco ex Ila

Amici di Sonia in festa per il 30esimo anno di fondazione. L’associazione di promozione sociale legnanese, che svolge attività di sollievo per famiglie e persone con disabilità, celebrerà l’importante traguardo con un’iniziativa al Parco ex Ila di via Colli di Sant’Erasmo. L’appuntamento è per domenica 17 settembre.

«Festeggeremo i nostri primi trent’anni di attività - spiega la presidente Marta Milone - Saremo presenti nel Parco ex Ila a partire dalle 10.30 per narrare questi 30 anni attraverso le parole di diversi protagonisti del presente e del passato. Presenteremo poi il progetto “Fuori dal guscio: viaggio alla ri-scoperta della bellezza dello stare insieme”, sostenuto dal Comune di Legnano, attraverso una mostra dei manufatti prodotti durante i laboratori previsti nel progetto e delle fotografie, narrazione del percorso svolto».

Saranno sempre presenti punti ristoro aperti a tutti i partecipanti. Nel pomeriggio saranno proposti laboratori artistici, giochi e intrattenimenti per grandi e piccini.

La musica di due gruppi allieterà la giornata dalle 12.30 per tutto il pomeriggio.

PARABIAGO: Festa dello sport

Domenica la Festa dello Sport verrà inaugurata con evento istituzionale eccezionale che mira a ricordare il campione del mondo di ciclismo su strada, Libero Ferrario.

Alle 14.15 ci sarà l’inaugurazione all’incrocio via Sant’Ambrogio/via del Riale dell’opera d’arte realizzata da Ugo Spiazzi in collaborazione con Maura Bianchi e Silvia Reboni, vincitori del concorso nazionale promosso dal Comune nel corso del 2023. Opera d’arte che rappresenta il risultato di un concorso che ha richiamato artisti rinomati da tutta Italia. Andrà a collocarsi su una delle arterie che collega il Campo Sportivo Libero Ferrario al murales di Cheone realizzato nel 2020. Ma intanto la stagione delle attività sportive rivolte ai ragazzi sta per iniziare e, come ogni anno, la Festa dello Sport si appresta a diventare un momento di condivisione, presentazione e iscrizione per tutti gli appassionati di diverse discipline sportive. La manifestazione si svolgerà all’interno del campo sportivo e sarà presentata da Lucia Esposito a partire dalle 15. Il programma presenta una rete molto fitta di attività e proposte sportive, iniziando in grande con gli spettacoli di danza e ritmica a cura delle scuole cittadine Novakovic, Danza e Sport e Arte Ritmica che si alterneranno sul palco.

PARABIAGO: Raduno dei Bersaglieri

La sezione dei Bersaglieri intitolata ad Alberto Riva a Villasanta festeggia il suo novantesimo anno di fondazione. Il raduno prenderà avvio domenica, alle 9.30, nel piazzale del Comune. Seguirà alle 9.45 l’Alzabandiera e il discorso delle autorità. Alle 10.15 è prevista poi la partenza del corteo per le vie cittadine, con la deposizione di un omaggio floreale al Monumento del Milite ignoto nel parco Crivelli. Alle 11 ci sarà la sfilata verso piazza Maggiolini, accompagnata dall’intrattenimento musicale della Fanfara dei bersaglieri Tramonti-Crosta di Lonate Pozzolo. Alle 11.30 si terrà inoltre la Santa Messa nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.

L’iniziativa culminerà all’oratorio maschile di via De Amicis, teatro del pranzo. «Aveva 18 anni Alberto Riva quando è deceduto durante i combattimenti della Prima Guerra Mondiale. A lui è dedicata la nostra sezione, che fa parte a sua volta di quella provinciale dei Bersaglieri, di cui si celebreranno domenica i 90 anni di attività» così il presidente Natalino Melloni inquadra il senso dell’evento che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del generale di Corpo d’armata Benito Pochesci.

NERVIANO: Festa dello sport

Tutto pronto per l’edizione 2023 della Festa dello sport. Appuntamento domenica, dalle 10 alle 18, nel parco don Ugo Mocchetti di via Marzorati. Organizzata dal Comune insieme all'associazione Giovani nervianesi, vedrà presenti le associazioni locali che si presenteranno: dal volley alla danza, dalle arti marziali alla ginnastica ritmica, dal basket al calcio e fino al ciclismo. Ogni partecipante riceverà il «Passaporto dello sportivo».

Sarà presente anche uno stand dove saranno presenti i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che proporranno giochi ed intrattenimento a tema con particolare attenzione ai piccoli senza scordare la lotta al bullismo e l'attenzione all'ambiente.

Ci sarà anche l'associazione «Sessantamilavitedasalvare» che farà conoscere l'importanza dei defibrillatori (che possono salvare la vita in caso di arresto cardiaco): alle 17, inaugurazione del nuovo defibrillatore posizionato all'ingresso del municipio.

MAGENTA: Festa dello sport

Proseguono gli appuntamenti della Festa dello sport, organizzata dal Comune. Sabato 16 settembre alle 10 in piazza Liberazione, l’associazione No Barriers presenterà la moto terapia, come attività di sostegno per i ragazzi affetti da fragilità con l’iniziativa «Una Moto per tutti». Il pezzo forte della rassegna è previsto poi domenica 17 in villa Naj Oleari a partire dalle 15 dove saranno presenti gli stand delle associazioni sportive cittadine dove si terranno dimostrazioni e dove si potranno chiedere informazioni. Alle 17.30 ci sarà una chiacchierata con il campione paralimpico Simone Barlaam, fresco vincitori di diverse medaglie d’oro all’ultimo campionato del mondo paralimpico di nuoto.

ARLUNO: Festa di fine estate

Festa di fine estate in programma per domenica a partire dalle 16.30 e fino alle 22.

La festa avrà luogo nel Parco dell’Orologio, ed è organizzata dallo Spazio Pipol di Arluno in collaborazione con il Comune di Arluno, la Cooperativa Albatros e Regione Lombardia attraverso il bando «Giovani Smart». Il pomeriggio di festa sarà all’insegna del divertimento, della musica e dello sport. La giornata verrà infatti accompagnata da un dj set e da un servizio di intrattenimento per tutti i partecipanti. Inoltre, gli arlunesi che si saranno previamente iscritti potranno partecipare al torneo di calcio «in gabbia» 3 contro 3, giocando non solo per divertirsi, ma anche per vincere un premio in buoni dal valore di 150 euro. Per colorare la serata, il Color Party in programma per le 18.30 tingerà di mille colori il Parco dell’Orologio.

VITTUONE: E.. state a Vittuone

Venerdì 15 settembre, con inizio alle 21, la Compagnia Teatrale Vittuonese presenta, per la rassegna «Gli eventi d’E… state delle associazioni», «Una volta sola», letture tratte dal libro di Mario Calabresi. Lo spettacolo era in programma a fine giugno ma era stato rinviato causa pioggia.

Sabato 16 settembre, di nuovo teatro, al Parco Lincoln con lo spettacolo per bambini e famiglie «La Sirenetta», a cura dell’associazione Teatro dei Navigli, liberamente ispirata ad una delle fiabe più amate di Hans Christian Andersen.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero.

BAREGGIO: Bareggio music village

Bareggio Music Village al pratone di via 1° Maggio. L’evento inizierà venerdì 15 settembre dalle 18.30 e alle 21 è previsto il concerto degli Abba Fever, tributo italiano agli Abba. Si continua sabato 16 settembre con lo street food dalle 12 alle 24 e il concerto, sempre alle 21, dei Mercury Legend. Ultimo giorno domenica 17 settembre quando si esibirà, alle 21, la Urlo Band.

-Street Art Bareggio, organizzato da Bareggionauti. L’appuntamento è venerdì 15 settembre dalle 15 alle 18 al Parco La Bareggetta in via Monte Conero. Nell’occasione verrà realizzato un murales a tema musica e natura e ci sarà anche il dj set a cura della cooperativa Albatros.

-Festa dello sport domenica 17 settembre al Parco Arcadia. A partire dalle 10.30 si svolgeranno le esibizioni dell’associazione Asd Wolves Bareggio nell’arena del parco; alle 15 ci sarà invece la sfilata delle associazioni sportive e l’inizio delle attività. Alle 15.30 invece è prevista la premiazione dello «sportivo meritevole» e del Premio Gianni Tagliabue. Per tutta la giornata saranno a disposizione dei più piccoli i gonfiabili e ci sarà la possibilità di cavalcare sul pony.

CORBETTA: Baratto del libro

Tutto pronto per l’edizione 2023 del «Baratto del libro», nella giornata di domani, sabato 16 settembre , in villa Pagani della Torre si terrà l’iniziativa curata da Chiara Ragusa. Si parte dalle 10 con lo spettacolo promosso dalla biblioteca «Libri tra le foglie», poi alle 13.30 ci sarà il momento di scambio dei libri con le persone che lo vorranno potranno portare i propri libri da scambiare con volumi portati da altre persone. Seguiranno poi dei momenti di presentazioni letterari con autori del territorio. Alle 17 l’associazione «Il Mosaiko» terrà una lettura animata e alle 17.30 si chiuderà poi la manifestazione con il laboratorio creativo «Crea il tuo libro» tenuto dall’associazione «Sulle ali del colibrì».

BOFFALORA: Festa della Sucia

Prosegue a Boffalora con il secondo weekend la Festa da la Sucia. Ad attendere residenti e visitatori ci sarà la Notte bianca di sabato 16 settembre e i mercatini di domenica 17. In mattinata alle 11.30 l’esposizione e la premiazione del concorso fotografico «Boffalora... tu come la vedi», mentre in serata la grande chiusura con fuochi artificiali alle 22. Appuntamento inoltre stasera, venerdì 15 settembre, con l’inaugurazione della mostra fotografica «Ozone» di Mario Cucchi.

ABBIATEGRASSO: Sport city day, Amalo e LetTherario 2023

Sport show/Sportcity Day: Domenica 17 settembre per l’intera giornata - Castello Visconteo di Abbiategrasso e zone limitrofe

"Amalo" Tributo a Renato Zero: Sabato 16 settembre alle 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso - Voce: Marco Fasano Batteria: Nicholas Brocca; chitarra: Rino Jackalone; pianoforte: Matt Chiappin. Il progetto del tributo a Renato Zero nasce da un’idea di Marzo Fasano, in arte “AMALO”, lead vocal e interprete del Renato nazionale, e dall’immensa passione per sue poesie in musica.. Ingresso libero. In caso di pioggia l’evento verrà annullato

LETthéRARIO ESTIVO 2023: Domenica 17 settembre alle 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso L’associazione Galà 108 Carpe Diem presenta l’Incontro con gli autori Victor Escobar, Lucio Da Col, Giuseppe La Barbera presentano: “FRAGILITA’ E VITA” e “PER SEMPRE”. Ingresso libero. In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del castello

MORIMONDO: Festa del forno antico

Domenica 17 Settembre sarà la volta della tanto attesa Festa del Forno Antico. Organizzata dalla Pro Loco, la Festa del Forno Antico di Morimondo celebra il pane, cibo che più di ogni altro è simbolo di condivisione, socializzazione, scambio e solidarietà. Nel corso della giornata ancora il MEC e le sue prelibatezze. Tra i protagonisti della giornata anche l’Associazione Grani della Tradizione.

GAGGIANO: Festa dell'uva e motoraduno

-Festa dell'uva organizzata dall'associazione Il Certosino. Sabato 16 settembre dalle 19.30 - Area Feste di Vigano Certosino. Con il patrocinio del Comune di Gaggiano

-Ottava motoraduno memorial Umberto Ubaldini: domenica 17 settembre dalle 10.30. Organizzato da Moto Club Gaggiano